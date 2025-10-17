با صدور پیامی؛
خانه کارگر خوزستان درگذشت زندهیاد حسین حبیبی را تسلیت گفت
پیام تسلیت خانه کارگر خوزستان در پی درگذشت زندهیاد حسین حبیبی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور.
به گزارش ایلنا از خوزستان، متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
با نهایت تأثر و تأسف، درگذشت زندهیاد حسین حبیبی، دبیر و عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، که عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت صادقانه به جامعه کار و تلاش و دفاع از حقوق کارگران ایران اسلامی سپری نمود، موجب اندوه و تألم عمیق جامعه کارگری شد.
آن مرحوم از چهرههای برجسته، دلسوز و خدوم جامعه کارگری بود که با بینش، صداقت و تلاش خستگیناپذیر خود در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای جایگاه کارگران، خدمات ماندگاری از خود به یادگار گذاشت.
خانه کارگر استان خوزستان ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم آن مرحوم، همکاران ایشان در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عموم جامعه کارگری ایران، از درگاه خداوند متعال برای روح پاکش رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینماید.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
دبیر و اعضای خانه کارگر استان خوزستان
جمعه، ۲۵ مهر ۱۴۰۴