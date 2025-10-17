به گزارش خبرنگار ایلنا در شهرستان آران و بیدگل، علی‌محمد یوسفیان، در همایش جشنواره بین‌المللی مرنجاب، به اهمیّت توسعه گردشگری در کنار توسعه صنعتی پرداخت و این صنعت را ابزاری برای برون‌رفت از مسائل احتمالی آینده و معرفی آیین‌ها و فرهنگ کهن سرزمین دانست.

وی، منطقه نمونه بین‌المللی گردشگری مرنجاب و دریاچه نمک را یکی از زیباترین کویرهای ایران برشمرد و افزود: مرنجاب با برخورداری از ظرفیت‌های گوناگون از جمله کاروانسرای تاریخی مرنجاب که خود ترکیبی از تاریخ، فرهنگ و طبیعت است، فرصتی منحصربه‌فرد برای لمس زندگی در دوران صفویه را فراهم آورده است.

یوسفیان، تصریح کرد: جاذبه‌هایی چون آسمان صاف برای ستاره‌نگری، تپه‌های شنی، دریاچه منحصر به فرد نمک، و همچنین فعالیت‌هایی نظیر کویرنوردی، آفرودسواری و اسکی روی شن، از پتانسیل‌های بزرگ منطقه آران و بیدگل برای رونق اقتصاد گردشگری است.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل، تأکید کرد: با بهره‌گیری از مدیریت هوشمند و برنامه‌ریزی اصولی، مرنجاب می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم گردشگری در کشور و جهان تبدیل شود و به توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و معرفی فرهنگ و تاریخ ایران کمک کند.

وی، نخستین شرط تجربه خوشایند برای مسافران را ایجاد فضای امن و آرامش روانی دانست و گفت: شهرستان آران و بیدگل به گردشگری سالم و مسئولانه نیاز دارد که با احترام متقابل بین میهمان و میزبان، حفظ میراث فرهنگی و طبیعت، و رعایت اخلاق اجتماعی همراه باشد.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل، در پایان خاطرنشان کرد که رویکرد گردشگری شهرستان باید از گردشگری دیداری به "گردشگری تجربه‌محور، رویدادمحور و کسب تجربیات واقعی و عمیق" تغییر پیدا کند و این توسعه نیازمند همکاری همه‌جانبه مردم، نهادهای محلی، بخش خصوصی و مسئولان ملی است.

