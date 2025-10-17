خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار شهرستان آران و بیدگل:

مرنجاب؛ می‌تواند با برنامه‌ریزی هوشمندانه، یک قطب جهانی باشد

مرنجاب؛ می‌تواند با برنامه‌ریزی هوشمندانه، یک قطب جهانی باشد
کد خبر : 1701210
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل گفت: با برنامه‌ریزی اصولی، زیرساخت مناسب و مدیریت هوشمندانه، مرنجاب می‌تواند یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور و جهان باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در شهرستان آران و بیدگل، علی‌محمد یوسفیان، در همایش جشنواره بین‌المللی مرنجاب، به اهمیّت توسعه گردشگری در کنار توسعه صنعتی پرداخت و این صنعت را ابزاری برای برون‌رفت از مسائل احتمالی آینده و معرفی آیین‌ها و فرهنگ کهن سرزمین دانست.

وی، منطقه نمونه بین‌المللی گردشگری مرنجاب و دریاچه نمک را یکی از زیباترین کویرهای ایران برشمرد و افزود: مرنجاب با برخورداری از ظرفیت‌های گوناگون از جمله کاروانسرای تاریخی مرنجاب که خود ترکیبی از تاریخ، فرهنگ و طبیعت است، فرصتی منحصربه‌فرد برای لمس زندگی در دوران صفویه را فراهم آورده است.

یوسفیان، تصریح کرد: جاذبه‌هایی چون آسمان صاف برای ستاره‌نگری، تپه‌های شنی، دریاچه منحصر به فرد نمک، و همچنین  فعالیت‌هایی نظیر کویرنوردی، آفرودسواری و اسکی روی شن، از پتانسیل‌های بزرگ منطقه آران و بیدگل برای رونق اقتصاد گردشگری است.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل، تأکید کرد: با بهره‌گیری از مدیریت هوشمند و برنامه‌ریزی اصولی، مرنجاب می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم گردشگری در کشور و جهان تبدیل شود و به توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و معرفی فرهنگ و تاریخ ایران کمک کند.

وی، نخستین شرط تجربه خوشایند برای مسافران را ایجاد فضای امن و آرامش روانی دانست و گفت: شهرستان آران و بیدگل به گردشگری سالم و مسئولانه نیاز دارد که با احترام متقابل بین میهمان و میزبان، حفظ میراث فرهنگی و طبیعت، و رعایت اخلاق اجتماعی همراه باشد.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل، در پایان خاطرنشان کرد که رویکرد گردشگری شهرستان باید از گردشگری دیداری به "گردشگری تجربه‌محور، رویدادمحور و کسب تجربیات واقعی و عمیق" تغییر پیدا کند و این توسعه نیازمند همکاری همه‌جانبه مردم، نهادهای محلی، بخش خصوصی و مسئولان ملی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ