دادستانی خراسان رضوی به پرونده رفتار نامتعارف با کارگر خانم ورود کرد

به گزارش ایلنا، حسن همتی فر در پی انتشار کلیپ رفتار نامتعارف یکی از تولیدکنندگان با کارگر خانم کارخانه و نیز مطالبه جمع کثیری از بانوان، از ورود دستگاه قضائی و احضار فرد مذکور توسط دادسرای مشهد مقدس، برای ادای توضیحات خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه انتشار چنین تصاویری موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و خدشه به ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه شده است، اظهار کرد: این قبیل رفتارها علاوه بر جنبه‌های غیراخلاقی، از نظر قانونی نیز واجد وصف مجرمانه است و به همین منظور، موضوع در دستور بررسی دقیق قضائی قرار گرفته است.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی ضمن اشاره به ضرورت صیانت از کرامت انسانی و رعایت اصول اخلاقی در محیط‌های کار افزود: هرگونه سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و رفتاری که شائبه‌ی اجبار، تحقیر یا بهره‌کشی از کارگران را در پی داشته باشد، مصداق بارز نقض حقوق انسانی است و دستگاه قضائی با چنین رفتارهایی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی همچنین هشدار داد: فضای مجازی نباید به محلی برای عادی‌سازی بی‌اخلاقی یا نمایش ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل شود.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی تأکید کرد: رسالت دستگاه قضائی، حمایت از کرامت زنان، مقابله با خشونت و پیشگیری از ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی است.

