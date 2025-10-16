رئیس جمهور اصفهان را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مسعود پزشکیان صبح روز پنجشنبه به منظور حضور در چند برنامه ملی و بین‌المللی با همراهی معاون اجرایی، رییس دفتر و وزرای آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، استاندار و جمعی از مقامات ارشد استان وارد اصفهان شد.

حضور در اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز، افتتاحیه همایش بین‌المللی راه نجات( نهج البلاغه و حکمرانی علوی) و آغاز بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت از جمله برنامه های رییس جمهور در سفر یک روزه به اصفهان بود.

همچنین شرکت در نشست توسعه عدالت آموزشی با حضور مدیران کل آموزش و پرورش کشور و نشست تخصصی آب و کشاورزی و شنیدن مشکلات کشاورزان اصفهانی از دیگر برنامه‌های پزشکیان در سفر به اصفهان بود.

از دیگر نکات جالب این سفر اینکه رییس جمهور با هدف ترویج ورزش همگانی و ارتقای سلامت عمومی در اقدامی نمادین در جاده‌ای موسوم به «مسیر سلامت»، مسافتی را با دوچرخه رکاب‌زنی کرد.

این اولین سفر پزشکیان پس از کسب عنوان ریاست جمهوری دولت چهاردهم به اصفهان بود.

وی پیش از این، روز ۳۰ خرداد سال گذشته و در ایام انتخابات ریاست جمهوری به این استان سفر داشت.

انتهای پیام/