خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جمهور اصفهان را به مقصد تهران ترک کرد

رئیس جمهور اصفهان را به مقصد تهران ترک کرد
کد خبر : 1701008
لینک کوتاه کپی شد.

مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهور کشورمان شامگاه پنجشنبه پس از حضور در چند برنامه و آیین ملی و بین‌ المللی اصفهان را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مسعود پزشکیان صبح روز پنجشنبه به منظور حضور در چند برنامه ملی و بین‌المللی با همراهی معاون اجرایی، رییس دفتر و وزرای آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، استاندار و جمعی از مقامات ارشد استان وارد اصفهان شد.

حضور در اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز، افتتاحیه همایش بین‌المللی راه نجات( نهج البلاغه و حکمرانی علوی) و آغاز بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت از جمله برنامه های رییس جمهور در سفر یک روزه به اصفهان بود.

همچنین شرکت در نشست توسعه عدالت آموزشی با حضور مدیران کل آموزش و پرورش کشور و نشست تخصصی آب و کشاورزی و شنیدن مشکلات کشاورزان اصفهانی از دیگر برنامه‌های پزشکیان در سفر به اصفهان بود.

از دیگر نکات جالب این سفر اینکه رییس جمهور با هدف ترویج ورزش همگانی و ارتقای سلامت عمومی در اقدامی نمادین در جاده‌ای موسوم به «مسیر سلامت»، مسافتی را با دوچرخه رکاب‌زنی کرد.

این اولین سفر پزشکیان پس از کسب عنوان ریاست جمهوری دولت چهاردهم به اصفهان بود.

وی پیش از این، روز ۳۰ خرداد سال گذشته و در ایام انتخابات ریاست جمهوری به این استان سفر داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ