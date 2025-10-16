رئیسجمهور عنوان کرد؛
دولت در پی فراهم کردن بسترهای لازم برای رشد توانمندی مهارتآموزان
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه دولت در پی فراهم کردن بسترهای لازم برای رشد توانمندی مهارتآموزان است، گفت: تلاش میکنیم که با کمک خیّرین همه فرزندان این آب و خاک (نه فقط آنها که توان مالی دارند) بتوانند رشد کنند و گنج وجودشان کشف شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، «مسعود پزشکیان» عصر امروز سهشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در آیین افتتاحیه مسابقات ملی مهارت که در اصفهان برگزار میشود، با بیان اینکه «رقابت» باعث میشود که «مهارت» افزایش یابد، اظهار داشت: علم، مهارت، باور و اعتقاد، انسان را درستکار و صالح میگرداند. اگر بخواهیم درست یاد بگیریم، باید بدانیم، بتوانیم و آنچه را میتوانیم در خدمت مردم قرار دهیم، تنها در این صورت است که دانایی و توانایی، به اوج خود میرسد.
وی با اشاره به طبقاتی که در «هرم مازلو» آمده است، گفت: در این هرم با نزدیک شدن به قله، انسان بیشتر دانایی، توانایی و استعداد خود را در اختیار مردم قرار میدهد تا مشکلات جامعه حل شود، اینجاست که انسان از قاعده بالا میآید و به اوج میرسد، و در نهایت به انسانی تبدیل میشود که با تمام وجود خود برای گرهگشایی از مشکلات مردم هزینه میکند. ما نیز تلاش میکنیم که بستر را برای چنین آموزشی فراهم کنیم، اینکه دانشآموزان فقط در کلاس درس حفظ کنند کافی نیست.
رئیسجمهور با بیان اینکه علم برای رسیدن به عمل است، افزود: توانستن، مهارت، زمان و تمرین میخواهد و به سادگی به دست نمیآید. انسان به ذات میخواهد بهتر باشد و کسانی که برای بهتر شدن تلاش نمیکنند همچون آبی هستند که در مرداب گیر کردهاند.
پزشکیان با تاکید بر اینکه تلاش برای بهتر شدن انسان را در اوج نگه میدارد، ادامه داد: اگر تصور کنیم که بهترین هستیم از حرکت باز خواهیم ایستاد اما اگر در حال حرکت باشیم، هر روز به دنبال خلق کردن هستیم و درمییابیم که میتوان بهتر خلق کرد، بهتر دید و بهتر عمل کرد.
وی خطاب به شرکتکنندگان در مسابقات ملی مهارت، تاکید کرد: امیدوارم روز به روز مهارتهای شما ارتقا یابد، در عین حال بدانید که میتوانید هر روز بهتر از قبل باشید. دست ما، نگاه ما و مغز و اندیشه ما میتواند خالق باشد و تغییرات بزرگی ایجاد کند، کافی است بدانیم درون ما گنجی نهفته است که نیاز به واکاوی دارد. ما در دولت نیز امیدواریم که بتوانید بستری فراهم کنیم که توانمندی شما هر چه بیشتر به بروز و ظهور برسد.
رئیسجمهور در پایان تاکید کرد: تلاش میکنیم که همه فرزندان این آب و خاک (نه فقط آنها که توان مالی دارند) بتوانند رشد کنند، و به حول و قوه الهی و با کمک خیرین این کار را خواهیم داد.