وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

۷۰ درصد نیروی کار کشور نیازمند آموزش‌های مهارتی/ هیچ جوان ماهری بیکار نیست

۷۰ درصد نیروی کار کشور نیازمند آموزش‌های مهارتی/ هیچ جوان ماهری بیکار نیست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیچ جوان ماهری در کشور بیکار نیست زیرا آموختن مهارت، توانمندی به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، احمد میدری شامگاه پنجشنبه در افتتاحیه بیست و دومین همایش مسابقات ملی مهارت ایران که به میزبانی اصفهان و با حضور رئیس جمهور در مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای اصفهان(سالن اجلاس سران) برگزار شد، افزود: حدود ۷۰ درصد نیروی کار کشور نیازمند آموزش‌های مهارتی هستند.

وی با بیان اینکه آینده هر کشور توسط مهارت‌آموزان و نیروی کار ماهر شکل می‌گیرد، افزود: در تاریخ بشر، تحولات و پیشرفت ها نتیجه تلاش دانشمندان و تکنیسین‌های ماهر بوده است.

میدری با بیان اینکه فراگیری مهارت سهم به سزایی در حل مشکلات اقتصادی کشور دارد، افزود: دولت برنامه‌ریزی کرده است تا عدالت آموزشی و تحول در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را محقق کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این چشم انداز با هم افزایی وزارت تعاون، آموزش فنی و حرفه‌ای و بخش خصوصی، مهارت‌آموزی را دگرگون می کند و ایران را در این حوزه به سطحی جدید می رساند.

میدری گفت: مشارکت فعال، با انگیزه و عملی نسل جوان در مقوله مهارت آموزی پیشران برنامه های توسعه ای کشور است.

مسابقات ملی مهارت در کشور سابقه تاریخی چهل و پنج ساله دارد و تجربه برگزاری مسابقات ملی مهارت، پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و حضور در چندین دوره مسابقه جهانی مهارت، موجبات اصلاح گام به گام این فرآیند را فراهم آورده و منجر به کاهش سطح اختلاف مسابقات ملی با مسابقات جهانی شده‌است.

بیست و دومین مسابقات ملی مهارت از ۲۴ تا ۲۷ مهر جاری به میزبانی اصفهان برگزار می شود.

