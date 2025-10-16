رییسجمهور:
دولت اهتمام ویژهای به حل چالش کشاورزان اصفهان دارد/ ماموریت کارگروه ویژه برای رفع مشکل
رییسجمهور گفت: دولت چهاردهم اهتمام ویژهای به حل چالش کشاورزان اصفهان دارد و در این راستا کارگروهی ویژه، متشکل از نخبگان و اساتید برجسته دانشگاهی حوزه آب، مامور شدهاند تا برنامهای اجرایی و جامع برای حل این معضل ارائه دهند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مسعود پزشکیان در جریان سفر خود به اصفهان، در نشستی تخصصی با حضور نمایندگان اصناف کشاورزان و برخی نمایندگان مجلس که با محوریت آب و کشاورزی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: این برنامه دربرگیرنده تمامی ابعاد موضوع از جمله جنبههای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی خواهد بود.
وی با بیان اینکه هرگونه مداخله و تصمیم دولت در این خصوص نیازمند بررسی دقیق عوارض و تبعات آن است، اظهار داشت: نخبگان و اساتید دانشگاهی در حال مطالعه و تدوین راهکارهای علمی و عملی در این زمینه هستند و امیدواریم با اجرای این راهکارها بتوانیم تعادل را به طبیعت کشور، بهویژه در استان اصفهان، بازگردانیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه دولت چهاردهم وارث ناترازیهای متعدد، بهویژه در حوزه آب است، نه مسبب آن، تصریح کرد: با نگاهی به چالشهای پیش آمده برای مردم مناطق مختلف کشور در حوزه آب، درمییابیم که بخش عمدهای از این مشکلات ناشی از بیتدبیری مدیران ادوار گذشته در توسعه نامتوازن کشور است.
وی با طرح این پرسش که بر اساس چه منطقی، هنگامی که میدانستیم کشور با چالشهای آبی جدی روبهروست و منابع آبی با محدودیت مواجهند، بدون توجه به الزامات، برنامههای توسعهای اجرا کردهایم؟ افزود: برهم خوردن تعادل میان منابع موجود، نیاز، مصرف و توسعه نامتوازن، تبعات گسترده و منفی بر محیط زیست، زندگی مردم و بهویژه کشاورزان برجای گذاشته است.
پزشکیان گفت: برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی موجب شده تا پدیده فرونشست زمین به یکی از معضلات جدی کشور، بهویژه در استان اصفهان، تبدیل شود.
رئیسجمهور ادامه داد: با وجود این شرایط، همچنان برخی نمایندگان محترم مجلس، از طرق مختلف، بر دولت فشار میآورند تا مجوزهای جدیدی در زمینه توسعه دریافت کنند، در حالی که باید واقعبینانه به محدودیت منابع نگریست و از تصمیمات غیرکارشناسی پرهیز کرد.
پزشکیان با قدردانی از پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده از سوی کشاورزان و کارشناسان حاضر در این نشست، اظهار داشت: پیشنهادهای شما قطعاً مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی با تجلیل از همراهی و پشتیبانی مردم در رویدادهای اخیر کشور گفت: مردم ما، بهویژه در وقایع اخیر، سنگ تمام گذاشتند و با عملکردی درخشان، امید دشمنان را ناامید کردند. دولت قدردان این وفاداری است و یقین بدانید در مسیر خدمت و حل مشکلات از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.