رئیس دفتر رئیسجمهور عنوان کرد
سفر رئیس جمهور به اصفهان با تمرکز بر آموزش، مهارت و عدالت آموزشی
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: سفرهای دکتر پزشکیان به دو شکل جامع و موضوعی انجام میشود و سفر اخیر به اصفهان با تمرکز بر آموزش، مهارت و عدالت آموزشی، نمونهای از برنامههای هدفمند دولت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، محسن حاجیمیرزایی بعداز ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران درباره برنامههای سفر اصفهان اظهار کرد: سفرهای داخلی رئیسجمهور دو نوع هستند. نخست سفرهای جامع استانی که مقدمات آن از چند ماه قبل از طریق نشستهای مشترک با دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و مدیران استان فراهم میشود. در این سفرها اولویتهای عمرانی مشخص و منابع لازم برای اجرای پروژهها توافق میشود تا بتوان بهصورت هدفمند تخصیصها و تسهیلات سرمایهگذاری را نهایی کرد. وی گفت این نوع سفرها با تمرکز روی محرومترین مناطق کشور، بهویژه نقاط مرزی و حاشیهای آغاز شده و بهتدریج در سراسر کشور ادامه دارد.
حاجیمیرزایی در تشریح نوع دوم سفرها افزود: این دسته از سفرها حول یک محور مشخص انجام میشود و سفر اخیر به اصفهان نمونهای از همین الگوست. در این سفر، چند رویداد مهم علمی، فرهنگی و آموزشی بهطور همزمان برگزار شد که از جمله آن میتوان به اجلاس بینالمللی نهجالبلاغه، جلسه مجمع عمومی خیرین مدرسهساز سراسر کشور، اجلاس رؤسای آموزش و پرورش و مدیران نوسازی مدارس کشور، و مسابقه ملی مهارت اشاره کرد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و شرکتکنندگان آن برای اعزام به رقابتهای بینالمللی آزمون مهارت دادند.
وی توضیح داد برنامه صبح امروز رئیسجمهور با حضور در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش آغاز شد، زیرا یکی از اولویتهای اصلی دکتر پزشکیان، توسعه آموزش و پرورش در دو محور اساسی است: نخست تأمین فضاهای آموزشی استاندارد و دوم ارتقای کیفیت آموزش همراه با ایجاد عدالت آموزشی و فرصت برابر برای همه دانشآموزان. در این نشست، دغدغههای مدیران کل آموزش و پرورش استانها مورد بحث قرار گرفت و رئیسجمهور بر ضرورت رفع چالشها از طریق مدیریت هوشمند و حمایت مردمی تأکید کرد.
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به حضور دکتر پزشکیان در مجمع خیرین مدرسهساز سراسر کشور گفت: این مجمع از نهادهای بسیار تأثیرگذار در توسعه آموزشی است و خوشبختانه در ششماهه نخست سال جاری بیش از کل اعتباری که در سال گذشته برای مدرسهسازی اختصاص یافته بود، محقق شده است.
وی اظهار داشت خیران حاضر در این نشست با ارادهای جدی برای تداوم مسیر ساخت مدارس جدید و حمایت از مناطق محروم پای کار آمدهاند و رئیسجمهور با تقدیر از تلاش آنان، بر نقش این همکاری مردمی در تحقق عدالت آموزشی تأکید کرده است.
حاجیمیرزایی افزود: در ادامه این سفر، رئیسجمهور نشست مشترکی با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، تعدادی از خیران و سرمایهگذاران اصفهان برگزار کرده و بعدازظهر نیز در کنگره جهانی نهجالبلاغه و مسابقه ملی مهارت شرکت کرد.
وی از برنامهریزی جلسهای ویژه با مسئولان استان پیرامون موضوع حیاتی آب خبر داد و گفت: دغدغههای موجود در این حوزه بهویژه درباره تأمین منابع پایدار و مدیریت مصرف با حضور رئیسجمهور بررسی خواهد شد.
رئیس دفتر رئیسجمهور در پایان تصریح کرد: سفر اصفهان، یکی از نمونههای سفرهای موضوعی است که بر محور توسعه انسانی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور متمرکز شده و پیام آن، اهمیت دانش، ایمان و مشارکت برای ساخت آیندهای روشنتر برای ایران است.