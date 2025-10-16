به گزارش ایلنا از اصفهان، مراسم افتتاحیه هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش دختران کشور به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و ورزش عصر پنجشنبه ۲۴ مهر به میزبانی اصفهان در سالن پیروزی این شهر برگزار شد.

فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در ابتدای این مراسم پیام وزیر ورزش را به شرح زیر قرائت کرد:

دختران قهرمان و پرامید ایران زمین، مربیان، داوران و مدیران گرامی سلام‌علیکم

در آستانه برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی، صمیمانه به همگی شما خوشامد می‌گویم؛ این المپیاد ورزشی صرفاً یک رقابت ورزشی نیست، بلکه تجلی عینی سیاست‌های کلان ورزش کشور در مسیر توسعه، کشف استعدادها و تقویت سرمایه‌های انسانی است.

حضور شکوهمندانه و پرنشاط بانوان ورزشکار در این عرصه نشان از عزم راسخ دولت وفاق برای توانمندسازی زنان در تمام حوزه‌های ورزشی است.

فرصتی ارزشمندی برای شناختن استعدادهای درخشان شما آینده‌سازان است.

فرزندان عزیزم، قهرمانی حقیقی فراتر از کسب مدال، افزایش توانمندسازی روزانه در تمام حوزه‌ها تاب‌آوری در برابر چالش‌ها و تداوم حرکت با امید و عزم راسخ معنا می‌شود.

شما با هر گام در این مسیر نه‌تنها در حال ساختن آینده ورزش کشور هستید که در حال ترسیم تصویری درخشان از بانوی ایرانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی هستید.

یعنی پس از هر زمین‌خوردن باقدرت برخاستن و با امید و انگیزه این مسیر را با استقامت ادامه‌دادن.

با هر تلاش، ایران قوی و ورزش قوی را می‌سازید.

از مربیان دلسوز، داوران متعهد و برگزارکنندگان ممنونم که این بستر را فراهم کردند و اکنون با توکل بر خداوند متعال آغاز المپیاد ورزشی دختران کشور را اعلام می‌نمایم. بدرخشید و سرمشق الهام‌بخش برای نسل آینده باشید.

شایان ذکر است، هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش دختران کشور برای رده سنی دختران ۱۲ تا ۱۶ سال از ۲۴ مهر در اصفهان آغاز شد و ۲۹ مهر با برگزاری مراسم اختتامیه در استان یزد به پایان خواهد رسید.

این مسابقات به میزبانی ۲۵ استان کشور برگزار می‌شود که در مجموع ۲۸ فدراسیون و انجمن ورزشی در ۴۰ ماده رقابتی در این دوره مشارکت دارند.

انتهای پیام/