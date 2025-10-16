هنرمندان خوزستانی میهمانان ویژه جشنواره بینالمللی تئاتر بغداد شدند
ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر بغداد با حضور هنرمندانی از خوزستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، در این دوره از جشنواره هنرمندان و کارگردانانی از کشورهای مصر، مراکش، تونس، لبنان، کویت، امارات، سودان، الجزائر، بحرین، قطر، سوریه، اردن، فلسطین، آلمان، اسپانیا، هند، فرانسه، ایران و ایتالیا حضور دارند که «مصطفی بوعذار» هنرمند شناخته شده تئاتر خوزستان بعنوان مدیر رویدادهای نمایشی و منتقد تئاتر به همراه سعید نگراوی نویسنده و کارگردان هنرهای نمایشی که دبیری جشنواره بینالمللی تئاتر عربی خوزستان را به عهده داشت به نمایندگی از هنرمندان تئاتر ایران با سایر هنرمندان کشورهای مختلف به تبادل نظر خواهند پرداخت.
گستره بینالمللی جشنواره، پلی میان شرق و غرب است
یکی از نقاط قوت کلیدی «ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر بغداد»، گستردگی جغرافیایی مشارکتکنندگان است.
هنرمندان، کارگردانان و مدیران کمپانیهای نمایشی از ۲۰ کشور، شامل؛ مصر، مراکش، تونس، لبنان، کویت، امارات، سودان، مغرب، فلسطین، آلمان، اسپانیا، هند، ایتالیا و ایران باحضور مصطفی بوعذار و سعید نگراوی بعنوان هنرمندان ایرانی میهمان ویژه در این دوره حضور دارند.
این تنوع چشمگیر، جشنواره بینالمللی تئاتر بغداد را به یک گردهمایی مهم برای تبادل تجربیات، سبکها و دیدگاههای تئاتری میان آسیا، آفریقا و اروپا تبدیل کرده است.
همچنین نمایش صحنهایِ «ذرات آشوب»به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی از ایران با سایر گروههای نمایشی به رقابت می پردازد.
این رویداد، که تا امروز پنجشنبه ۱۶ اکتبر به فعالیت خود ادامه خواهد داد، فرصتی بینظیر برای تماشاگران عراقی فراهم میآورد تا با آخرین تحولات و جریانهای تئاتری جهان آشنا شوند.