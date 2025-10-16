به گزارش ایلنا، سرهنگ علی عزیزیان افزود: شب گذشته 23 مهر ماه در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک نزاع دسته جمعی همراه با تیراندازی در یکی از خیابان‌های اراک، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور سریع مأموران پلیس در صحنه، مشخص شد مردی 55 ساله در جریان این درگیری از ناحیه دست هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شده است. این در حالی که عامل تیراندازی پس از وقوع حادثه از محل متواری شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک اظهار داشت: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی انجام شده توسط مأموران کلانتری 12 رضوی، مخفیگاه متهم که از اراذل و اوباش سابقه‌دار است، در کمتر از 12 ساعت شناسایی و در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیر شد.

سرهنگ عزیزیان تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای متهم، یک قبضه سلاح کمری نیز از وی کشف و ضبط شد. متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد. انگیزه متهم از ارتکاب این اقدام مجرمانه، شخصی بوده است.

وی بیان داشت: عزم پلیس در برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی جدی است. از شهروندان خواسته می‌شود در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا اقدامات تهدیدآمیز، مراتب را سریعاً از طریق سامانه 110 به پلیس اطلاع دهند تا با عوامل ناامنی برخورد قانونی صورت گیرد.

