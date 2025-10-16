پارک نیشتمان سنندج افتتاح شد

به گزارش ایلنا، پروژه پارک نیشتمان سنندج با وسعت ۳۲ هکتاری با هدف افزایش سرانه فضای سبز، توسعه گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای کیفیت زیست‌محیطی طراحی و اجرا شده است.

پارک نیشتمان در جنوبی‌ترین نقطه شهر سنندج و در مجاورت بلوار ۳۶ متری پاسداران واقع شده و با چشم‌اندازی رو به رودخانه قشلاق و فرودگاه سنندج، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های شهری استان کردستان به شمار می‌رود.

از مهم‌ترین بخش‌های این پارک می‌توان به سردرب ورودی، میدان اصلی، برکه و آبشار، باغ ادبیات و کافه کتاب، پارکینگ، زورخانه، آمفی‌تئاتر، منظرگاه، زمین پینت‌بال و بازی‌های جنگلی، باغ نور، فضاهای بازی کودکان، مسیر دوچرخه‌سواری، تفرجگاه خانوادگی، بوفه، محل برگزاری نمایشگاه، گلخانه شهرداری و سرویس‌های بهداشتی اشاره کرد.

