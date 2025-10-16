خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یادگاری از مرحوم قاسم آهنگر؛

از شکل‌گیری تیم‌ تراکتور تا کشف ستارگان فوتبال تبریز

از شکل‌گیری تیم‌ تراکتور تا کشف ستارگان فوتبال تبریز
کد خبر : 1700940
لینک کوتاه کپی شد.

قاسم‌آهنگر مربی و بازیکن سابق تراکتور درگذشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، مرحوم قاسم آهنگر، از پیشکسوتان فوتبال آذربایجان‌شرقی و سرمربی پیشین تیم‌های پایه تراکتور، در یکی از گفت‌وگوهای خود پیش از درگذشتش، از روزهای آغازین تشکیل تیم‌های فوتبال این باشگاه و خاطرات کشف استعدادهای بزرگ فوتبال ایران سخن گفته بود.

آهنگر گفت: به همراه آقای مشهد حسین نورمحمدزاده، در کنار آقایان شایقی، اتکالی، سوزنده و قادر دانش‌مهر، هسته اولیه تیم‌های پایه تراکتور را شکل دادیم. با تلاش جمعی و صمیمانه، پایه‌های تیمی را بنا نهادیم که امروز به یکی از قطب‌های فوتبال ایران تبدیل شده است.

او افزود: فعالیت ما در آن دوران بر پایه عشق به تراکتور بود، نه کسب درآمد. همه با هم مانند یک خانواده کار می‌کردیم و حتی برای پیشرفت تیم از جیب خود هزینه می‌کردیم. هیچ‌کس نگاه اقتصادی به فوتبال پایه نداشت و همه با دلسوزی کار می‌کردند.

مرحوم آهنگر در بخشی از سخنان خود به چگونگی کشف برخی ستارگان نامدار فوتبال ایران اشاره کرده و گفته بود: سیروس دین‌محمدی را به همراه آقای رسولی شناسایی کردیم و آن زمان ده هزار تومان دادیم تا بتواند در تیم تراکتور بازی کند.

وی درباره کریم باقری نیز گفته بود: آقای باقری را از تیم جوانان دیدم و به تیم تراکتور آوردیم. در ابتدا به‌جای قلی امیری در خط دفاع بازی کرد و عملکرد درخشانی داشت. در دیداری برابر بانک سپه گل زد و از همان‌جا مسیر شهرتش آغاز شد.

این پیشکسوت فوتبال تبریز با اشاره به سال‌های ابتدایی فعالیت فوتبالی در شهر گفت: در آن زمان هنوز آکادمی رسمی برای پرورش بازیکن وجود نداشت. ما به‌صورت داوطلبانه برای تیم‌های نوجوانان، جوانان، امید و حتی بزرگسالان تلاش می‌کردیم و خدا را شاکرم که بسیاری از بازیکنانی که در آن سال‌ها تربیت شدند، امروز مربیان برجسته‌ای در فوتبال کشور هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ