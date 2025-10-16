به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، مرحوم قاسم آهنگر، از پیشکسوتان فوتبال آذربایجان‌شرقی و سرمربی پیشین تیم‌های پایه تراکتور، در یکی از گفت‌وگوهای خود پیش از درگذشتش، از روزهای آغازین تشکیل تیم‌های فوتبال این باشگاه و خاطرات کشف استعدادهای بزرگ فوتبال ایران سخن گفته بود.

آهنگر گفت: به همراه آقای مشهد حسین نورمحمدزاده، در کنار آقایان شایقی، اتکالی، سوزنده و قادر دانش‌مهر، هسته اولیه تیم‌های پایه تراکتور را شکل دادیم. با تلاش جمعی و صمیمانه، پایه‌های تیمی را بنا نهادیم که امروز به یکی از قطب‌های فوتبال ایران تبدیل شده است.

او افزود: فعالیت ما در آن دوران بر پایه عشق به تراکتور بود، نه کسب درآمد. همه با هم مانند یک خانواده کار می‌کردیم و حتی برای پیشرفت تیم از جیب خود هزینه می‌کردیم. هیچ‌کس نگاه اقتصادی به فوتبال پایه نداشت و همه با دلسوزی کار می‌کردند.

مرحوم آهنگر در بخشی از سخنان خود به چگونگی کشف برخی ستارگان نامدار فوتبال ایران اشاره کرده و گفته بود: سیروس دین‌محمدی را به همراه آقای رسولی شناسایی کردیم و آن زمان ده هزار تومان دادیم تا بتواند در تیم تراکتور بازی کند.

وی درباره کریم باقری نیز گفته بود: آقای باقری را از تیم جوانان دیدم و به تیم تراکتور آوردیم. در ابتدا به‌جای قلی امیری در خط دفاع بازی کرد و عملکرد درخشانی داشت. در دیداری برابر بانک سپه گل زد و از همان‌جا مسیر شهرتش آغاز شد.

این پیشکسوت فوتبال تبریز با اشاره به سال‌های ابتدایی فعالیت فوتبالی در شهر گفت: در آن زمان هنوز آکادمی رسمی برای پرورش بازیکن وجود نداشت. ما به‌صورت داوطلبانه برای تیم‌های نوجوانان، جوانان، امید و حتی بزرگسالان تلاش می‌کردیم و خدا را شاکرم که بسیاری از بازیکنانی که در آن سال‌ها تربیت شدند، امروز مربیان برجسته‌ای در فوتبال کشور هستند.

