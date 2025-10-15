استاندار قزوین خبر داد؛
استمرار خشکسالی برای ششمین سال پیاپی در قزوین
استاندار قزوین گفت: امسال نیز شرایط خشکسالی ادامه دارد و نشانهها حاکی از ششمین سال متوالی خشکسالی پس از بارشهای خوب سال 98 است. با اینکه اولویت ما تأمین آب شرب است، تلاش میکنیم بخش کشاورزی نیز تا حد امکان از آب بهرهمند شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در نشست با رییس، مدیران و معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان، جهاد کشاورزی را یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: امروز جهاد کشاورزی حیاتیترین و مهمترین حوزه توسعه تولید در کشور است؛ چرا که بخش قابلتوجهی از منابع ارزی و اعتبارات دولت در این حوزه هزینه میشود و بخش عمدهای از معیشت مردم با آن گره خورده است.
وی افزود: تقریباً همه نهادهای مؤثر در تأمین مایحتاج مردم از جمله تولید مرغ، گوشت، تخممرغ و سایر اقلام اساسی زیرمجموعه این بخش هستند.
استاندار قزوین با اشاره به جایگاه ممتاز قزوین در حوزه تولیدات کشاورزی اظهار کرد: استان قزوین استانی با ظرفیتهای بینظیر و اثرگذار در بخش کشاورزی است و در بسیاری از محصولات جزو استانهای برتر کشور محسوب میشود؛ این جایگاه ویژه، مسئولیت مدیران بخش کشاورزی را برای افزایش بهرهوری و حمایت از تولید دوچندان میکند.
نوذری اضافه کرد: قزوین از معدود استانهایی است که همزمان در چند بخش صنعتی، کشاورزی و گردشگری جزو استانهای برتر کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: در شرایط تحریم و فشار بینالمللی، تنها مسیر قدرت کشور، تقویت تولید داخلی بهویژه در بخش کشاورزی است؛ باید با روحیه جهادی و رویکرد علمی مسیر توسعه را هموار کنیم.
استاندار قزوین با اشاره به وضعیت منابع آبی گفت: سال گذشته، برای اولین بار در دولت چهاردهم بهرغم همه چالشها توانستیم آب دشت قزوین را بدون مشکل تأمین کنیم و شاهد تجمعات و نگرانیها در سطح استان نبودیم؛ این موفقیت نتیجه مدیریت صحیح و برنامهریزی دقیق بود
نوذری افزود: امسال نیز شرایط خشکسالی ادامه دارد و نشانهها حاکی از ششمین سال متوالی خشکسالی پس از بارشهای خوب سال 98 است. با اینکه اولویت ما تأمین آب شرب است، تلاش میکنیم بخش کشاورزی نیز تا حد امکان از آب بهرهمند شود؛ نظارت بر کشت محصولات آببر و مدیریت مصرف در دشت قزوین باید با جدیت ادامه یابد تا بهترین استفاده از منابع صورت گیرد.
وی بر مدیریت دقیق سوخت و تخصیص عادلانه آن به بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: سوخت باید دقیقاً مطابق نیاز واحدها تخصیص یابد؛ اگر یک تراکتور 100 لیتر نیاز دارد، همان مقدار باید داده شود. هدف ما جلوگیری از هدررفت و قاچاق سوخت است و پیگیری این موضوع در دستور کار است.
استاندار قزوین همچنین بر اهمیت نهادهها و اعتبارات بخش آب و خاک تأکید کرد:بخش مهمی از تولید مرغ و تخممرغ کشور به این نهادهها وابسته است. با هماهنگی وزارتخانهها و مسئولان جهاد کشاورزی، تلاش میکنیم منابع به شکل مؤثر و هدفمند صرف شود و پیگیریها ادامه دارد.
نوذری درباره نیروهای مورد نیاز و اعتبارات دامپزشکی افزود:با وجود محدودیتها تلاش میکنیم نیروهای مورد نیاز را جذب کنیم و اعتبارات موجود به بهترین شکل مصرف شود؛هدف ما ارتقای کیفیت خدمات و حمایت از کشاورزان استان است.