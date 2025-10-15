مدیرکل امور مالیاتی استان خبر داد؛
تأمین 200 میلیارد تومان برای 15 پروژه عمرانی قزوین از محل مالیات نشاندار
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: در سال جاری، 15 پروژه عمرانی در سطح استان در قالب طرح «نشاندار کردن مالیات» مورد حمایت قرار گرفته و با مشارکت 6500 مودی مالیاتی، مجموعاً 2 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرحها تأمین شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سید محمود موسوی صانع با اعلام این خبر گفت: از محل منابع این طرح، پروژههایی نظیر احداث محور قزوین–الموت–تنکابن، تکمیل مدرسه 6 کلاسه اروسآباد، سالن ورزشی رزمی آوج، احداث ساختمان اصلی پروژه چشمه نور ایران، ساختمان پزشکی قانونی شهرستان آبیک و تکمیل ساختمان ثبت اسناد و املاک قزوین به طور کامل تأمین اعتبار شدهاند.
وی اضافه کرد: محور قزوین–الموت–تنکابن بیشترین استقبال را از سوی مودیان داشته و با مشارکت 1724 نفر، 600 میلیارد یال از منابع طرح را به خود اختصاص داده است. همچنین پروژه ساختمان دندانپزشکی با مشارکت 1254 مودی و تأمین اعتبار مبلغ 446 میلیارد ریال، و احداث مخزن 20 هزار مترمکعبی آبرسانی به شهرهای محمدیه و مهرگان با مشارکت 1567 نفر و تأمین اعتبار 515 میلیارد ریال از جمله طرحهای شاخص امسال هستند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با تأکید بر نقش سازنده مشارکت مردمی در توسعه زیرساختهای استان تصریح کرد: اجرای طرح نشاندار کردن مالیات، گامی مؤثر در جهت شفافسازی هزینهکرد درآمدهای مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور است.