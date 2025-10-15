خبرگزاری کار ایران
پایان نهمین جشنواره منطقه‌ای مطبوعات خلیج فارس در بندرعباس +فیلم

نهمین جشنواره منطقه‌ای مطبوعات و رسانه‌های خلیج فارس با حضور استان‌های فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان در بندرعباس برگزار شد و با معرفی برگزیدگان در بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در حاشیه آیین اختتامیه جشنواره گفت: در این دوره، ۲۳۰ اثر از اصحاب رسانه شش استان حاشیه خلیج فارس به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که بیشترین آثار متعلق به استان هرمزگان با ۱۵۲ اثر بود.

وی افزود: استان خوزستان با ۲۹ اثر، سیستان و بلوچستان با ۱۲ اثر، فارس با ۲۱ اثر و کرمان با ۱۱ اثر در این دوره حضور داشتند. حضور پررنگ خبرنگاران و نویسندگان جنوب کشور، نشان‌دهنده علاقه و تعهد آنان به فرهنگ و هویت خلیج فارس است. خلیج فارس تنها یک نام نیست، بلکه هویتی مشترک و میراثی فرهنگی برای ملت ایران به شمار می‌رود.

جلالی با اشاره به روند برگزاری جشنواره گفت: در مجموع ۱۶۰ اثر در بخش اصلی و ۶۸ اثر در بخش ویژه خلیج فارس دریافت شد. بیشترین آثار مربوط به بخش یادداشت و سرمقاله با ۶۰ اثر بود، در حالی که تنها پنج اثر در بخش خبر ثبت شده است. این موضوع نگران‌کننده است و نشان می‌دهد باید برای تقویت تولید خبر حرفه‌ای در رسانه‌ها برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام داد.

او تأکید کرد: خبر، شاهرگ اصلی رسانه است و کم‌توجهی به آن می‌تواند آسیب‌زا باشد. رسانه‌های محلی باید بیش از پیش به اصول حرفه‌ای خبرنگاری و تولید خبرهای اصیل و مستند بازگردند.

جلالی ضمن تقدیر از داوران این دوره شامل علیرضا کتابدار، محمود مختاریان و مریم سلیمی، اسامی برگزیدگان بخش‌های مختلف را اعلام کرد:

بخش خبر:

  • برگزیده: «ماجرای ۸ شهید هرمزگانی در حمله رژیم صهیونیستی» – مهدی خسروی (فارس)

بخش عکس خبری:

  • شایسته تقدیر: «شام غریبان حسینی در بندرعباس» – عماد یگانه‌دوست (فارس)

بخش تیتر:

  1. رتبه اول: «تاریخ فردا، روایت ایستادگی امروز است» – هادی خوش‌سیما (ایسنا)

  2. رتبه دوم: «مرگ بی‌تابوت» – آرمان اسدپور (بستک‌نیوز)

  3. رتبه سوم مشترک:

    • «انگشتی که خورشید را نشانه گرفت» – ابراهیم متین‌سیرت (ایسنا)

    • «طلاق، زخمی پنهان بر پیکر جامعه» – عبدالسلام جمالی (صبح ساحل)

بخش یادداشت و سرمقاله:

  • رتبه دوم: «تاریخ فردا، روایت ایستادگی امروز است» – هادی خوش‌سیما (ایسنا)

  • رتبه سوم مشترک:

    • «ایران باشکوه، هوشیار و همیشه می‌ماند» – مهدی دلیر (بالندگی)

    • «بوموسی، جزیره‌ای برای امنیت، حیات و حضور ملی» – اسماعیل زارعی (هرمزگان من)

  • شایسته تقدیر: فرهاد شرف‌پور، شهرام شیرکوند، زهرا وصالی

بخش گزارش:

  • رتبه اول: «روز داغ بندر» – رقیه غلامی‌زاده (ایرنا)

  • رتبه دوم: «شبی که سرو شکست، کاج‌ها گریستند» – هدی رضوانی‌پور (پیام اردیبهشت)

  • رتبه سوم: «ترمیم چهره خاکی هرمز» – آنا رام (صبح ساحل)

  • شایسته تقدیر: یوسف ملایی، مرضیه ساحلی‌زادگان

بخش مصاحبه:

  • رتبه دوم مشترک: رقیه دهقانی و سمانه کمالی باغستانی

  • رتبه سوم: سید ابراهیم کوخردی

  • شایسته تقدیر: مرضیه دشتی

بخش ویژه خلیج فارس:

هدی رضوانی‌پور، حسین دلیر، فرشته قاسمی، مرجان دهقان، روشنک زینی‌وند و محمدرسول مرادی مورد تقدیر قرار گرفتند.

جلالی در پایان گفت: نقش رسانه‌ها در پاسداشت و تقویت هویت خلیج فارس بی‌بدیل است. خبرنگاران جنوب با قلم و دوربین خود روایتگر ایستادگی مردم این خطه‌اند و باید با همدلی، این مسیر فرهنگی را ادامه دهند.

وی ضمن تقدیر از دبیرخانه، داوران و خبرنگاران، جشنواره را فرصتی برای هم‌افزایی، توسعه فرهنگی و تحکیم پیوندهای استانی در حاشیه خلیج فارس دانست.

در حاشیه آیین اختتامیه و به مناسبت هفته خوشنویسی، نمایشگاه خوشنویسی «غوغای قلم» در فرهنگسرای طوبی بندرعباس افتتاح شد.
این نمایشگاه با حضور مسئولان، هنرمندان و اصحاب رسانه آغاز به کار کرده و تا ۲۷ مهرماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان است.

انتهای پیام/
