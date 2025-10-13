نخستین پایگاه اورژانس بانوان در اصفهان آغاز به کار کرد

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور افزود: پایگاه بانوان این مرکز اورژانس در ملک شهر اصفهان واقع شده و در حال حاضر حدود هشت الی ۱۰ نفر در این پایگاه مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به افزایش ورودی‌های فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط به اورژانس گفت: حسب دستور و الزامات و سیاست‌های سازمان اورژانس کشور نخستین پایگاه اورژانس بانوان در شهر اصفهان آغاز به کار کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان تصریح کرد: پیش از این بانوان در محل کار عملیات حاضر می‌شدند اما اکنون مرکزی ویژه برای آن‌ها ایجاد شده است تا خدمات فوریت‌های پزشکی به صورت اختصاصی برای بانوان در دسترس باشد.

زمانپور گفت: البته عملیات همچنان بر اساس تشخیص اتاق فرمان صادر می‌شود اما برخی از حوادث نیاز به حضور بانوان دارد که با وجود این پایگاه شهروندان با طیب خاطر بیشتری با اورژانس تماس خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: تیم‌های امدادی این پایگاه نیز از کارشناسان زن فوریت‌های پزشکی و پرستاری هستند که آموزش‌های تخصصی لازم را در زمینه امدادرسانی دریافت کرده‌اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان بیان کرد: در حال حاضر این پایگاه به شهر اصفهان و شهرهای پرجمعیتی همچون نجف‌آباد و خمینی‌شهر خدمت‌رسانی خواهد کرد اما توسعه این پایگاه‌ها در سایر شهرستان‌های استان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در حال حاضر تجهیزات این پایگاه تکمیل و در اختیار بانوان قرار دارد.

