ثبت بیش از ۴۷۲ هزار سند در سامانه الکترونیک دفاتر اسناد رسمی فارس

به گزارش ایلنا، محمد نخعی با اشاره به اهمیت ثبت رسمی و تأکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: توجه ویژه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از ضرورت‌های انکارناپذیر است و نقش دفاتر اسناد رسمی در تثبیت نقل‌وانتقالات و عقود، تعامل سازنده آن‌ها با ادارات ثبت را در راستای خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به جامعه ضروری می‌سازد.

وی افزود: از مجموع اسناد تنظیم‌شده در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۲۹۸ هزار فقره مربوط به تنظیم وکالت‌نامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی استان بوده است.

نخعی با تأکید بر نقش کلیدی دفاتر اسناد رسمی در تحقق اهداف سازمانی اظهار داشت: نقش ارزشمند این دفاتر در همسویی با ادارات ثبت، موجب تسهیل و تسریع فرآیند خدمات‌رسانی به مردم می‌شود و تبیین جایگاه و اهمیت این دفاتر ضرورتی انکارناپذیر است.

مدیرکل ثبت فارس در پایان تصریح کرد:ارتقای امنیت حقوقی جامعه در حوزه ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت‌های اشخاص، همواره از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل بوده و از تمام ظرفیت‌های موجود برای نیل به این اهداف و افزایش اعتماد عمومی بهره خواهیم گرفت.

