به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند در این باره گفت: ارقام عمده سیب‌زمینی کشت‌شده در مزارع استان شامل آگریا، دوناتا، اسپیلریت، سانتا و رجلی است که بیشترین سطح زیرکشت این محصول با 305 هکتار به شهرستان آوج اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: بیش از 100 هکتار از مزارع سیب‌زمینی استان به روش آبیاری بارانی و تیپ آبیاری می‌شوند که این روش‌ها نقش مهمی در صرفه‌جویی قابل توجه آب کشاورزی دارند.

به گفته مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، میانگین عملکرد تولید سیب‌زمینی در استان حدود 43 تن در هر هکتار است.

وی در پایان افزود: در سال زراعی آینده تولید بذور سیب‌زمینی در مزارع پیشرو استان در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

