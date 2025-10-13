خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

پیش‌بینی برداشت 15 هزار تن سیب‌زمینی از مزارع قزوین

پیش‌بینی برداشت 15 هزار تن سیب‌زمینی از مزارع قزوین
کد خبر : 1699492
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در سال زراعی جاری 350 هکتار از مزارع استان به زیر کشت سیب‌زمینی رفته است و پیش‌بینی می‌شود حدود 15 هزار تن محصول از این سطح برداشت شود.

به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند در این باره گفت: ارقام عمده سیب‌زمینی کشت‌شده در مزارع استان شامل آگریا، دوناتا، اسپیلریت، سانتا و رجلی است که بیشترین سطح زیرکشت این محصول با 305 هکتار به شهرستان آوج اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: بیش از 100 هکتار از مزارع سیب‌زمینی استان به روش آبیاری بارانی و تیپ آبیاری می‌شوند که این روش‌ها نقش مهمی در صرفه‌جویی قابل توجه آب کشاورزی دارند.

به گفته مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، میانگین عملکرد تولید سیب‌زمینی در استان حدود 43 تن در هر هکتار است.

وی در پایان افزود: در سال زراعی آینده تولید بذور سیب‌زمینی در مزارع پیشرو استان در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ