به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امروز در در نشست با خیرین مدرسه‌ساز حوزه صنعت گفت: کار خیرین مدرسه‌ساز اقدامی ارزشمند و الهی است؛ چراکه شما با خداوند معامله کرده‌اید و طبق وعده الهی، هر آنچه در راه خدا داده شود، چندین برابر بازمی‌گردد و موجب گره‌گشایی از مشکلات خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی و رفع کمبود مدارس در استان تأکید کرد: دولت از همه ظرفیت‌های خود برای حمایت از خیرین و صنایع فعال در حوزه مدرسه‌سازی استفاده می‌کند تا روند احداث مدارس سرعت گیرد و عدالت آموزشی در سراسر استان محقق شود.

استاندار قزوین با اشاره به کمبود فضای آموزشی در شهرهای مهرگان، الوند و قزوین گفت: در برخی نقاط استان قزوین سرانه فضای آموزشی به طور میانگین تنها دو متر است این در حالی است که سرانه آموزشی ایده‌آل باید به 8.8 متر برسد؛ در برخی مناطق سه متر و در برخی روستاها نیز به‌دلیل کاهش جمعیت دانش‌آموزی این رقم بالاتر است.

نوذری از سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به استان خبر داد و افزود: با توجه به نگاه ویژه دکتر پزشکیان به موضوع مدرسه‌سازی، در این سفر تفاهم‌نامه‌ای میان دولت و خیران امضا خواهد شد تا روند ساخت مدارس سرعت گیرد و پروژه‌های آموزشی در زمان کوتاه‌تری به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به نقش صنایع بزرگ استان در توسعه کشور ادامه داد: صنایع استان پیشران خطوط تولید کشور هستند و بخش‌های اساسی اقتصاد استان را تشکیل می‌دهند؛ برخی صنایع با مشکلاتی مواجه‌اند که باید طبق برنامه‌ریزی ویژه پیگیری شوند و همه باید با تمام ظرفیت و جدیت از آنها حمایت کنند.

استاندار قزوین همچنین بر مشارکت صنایع در حوزه مدرسه‌سازی تأکید کرد و گفت: حمایت صنایع از این حوزه بخشی از مسئولیت اجتماعی آنهاست و باید به صورت مستمر و فعال پیگیری شود تا پروژه‌های مدرسه‌سازی با سرعت و کیفیت مناسب به بهره‌برداری برسند.

نوذری با تأکید بر پیگیری ویژه مسائل تولید و صنعت اضافه کرد: صنایع استان می‌توانند بدون واسطه و معطلی،موضوعات خود را مستقیماً با استانداری مطرح کنند تا مشکلات در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و حل شود.

وی بر حمایت از بخش تولید تأکید کرد و گفت: در موارد متعددی، شخصاً با دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها برای حل مشکلات صنایع تماس گرفته‌ام و نتایج خوبی هم حاصل شده است و این مسیر را با جدیت ادامه می‌دهیم.

استاندار قزوین با قدردانی از نقش مؤثر صنایع در مسئولیت‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه مدرسه‌سازی ادامه داد: صنایع استان قزوین علاوه بر رشد اقتصادی در توسعه اجتماعی هم سهم دارند و باید این نگاه مسئولانه تقویت شود.

