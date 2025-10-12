رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر اراک عنوان کرد:
پروژه مطالعاتی هدایت آبهای سطحی؛ پروژهای زیرساختی در حوزه مدیریت شهری
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر اراک گفت: پروژه مطالعاتی هدایت آبهای سطحی با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال، به عنوان یکی از پروژههای زیرساختی مهم در حوزه مدیریت شهری اراک در حال اجرا است. مهمترین هدف این پروژه ایجاد بستری علمی برای تصمیمگیریهای دقیق و اصولی در زمینه کنترل سیلابهای شهری و توسعه شبکههای جمعآوری روانآبها است. پروژهای که میتواند در مدیریت منابع آبی تأثیر بسزایی داشته باشد.
به گزارش ایلنا، عباس خسروانی به اقدامات انجام شده بر روی پروژه مطالعاتی هدایت آبهای سطحی و مزایایی که اجرایی شدن این پروژه به همراه دارد اشاره داشته و افزود: این پروژه با انجام مطالعات جامع هیدرولوژیکی و هیدرولیکی، به مدیران شهری کمک میکند تا نقاط بحرانی آبگرفتگی، ظرفیت واقعی کانالها و مسیرهای عبور جریان را شناسایی کرده و طرحهای اصلاحی و توسعهای را بر اساس دادههای واقعی طراحی کنند.
وی ادامه داد: کمبود منابع آبی ضرورت استفاده بهینه از روانآبها را دوچندان کرده است. بخشی از آبهای جمعآوری شده میتواند در آبیاری فضای سبز شهری مورد استفاده قرار گیرد و بر این اساس از افت سطح آبهای زیرزمینی جلوگیری کند. اجرای این پروژه تنها به کاهش خسارات ناشی از سیلاب محدود نمیشود و دستاوردهای بسیار بزرگتر و مهمتری با خود به همراه دارد که میتواند در مدیریت منابع آبی تأثیرگذار باشد.
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر اراک اظهار داشت: این مطالعات، مبنای طراحی شبکههای جمعآوری و احداث سازههای کنترلی به شمار میرود که موجب افزایش تابآوری شهری، کاهش خسارات مالی و جانی، جلوگیری از فرسایش و حفظ زیرساختهای شهری خواهد شد. فاز نخست مطالعات تا پایان سال جاری به اتمام میرسد و در ابتدای سال آینده، فاز دوم شامل تهیه نقشههای اجرایی و رفع نقاط بحرانی آغاز خواهد شد.
خسروانی تصریح کرد: هدایت آبهای سطحی را نباید صرفاً یک فعالیت عمرانی دانست، بلکه این اقدام بخشی از نظام مدیریت پایدار آب شهری است. در آینده، هدف صرفاً جمعآوری و دفع آب نخواهد بود، بلکه ذخیره، پالایش و بهرهبرداری هوشمند از آب باران به عنوان منبعی پایدار در دستور کار قرار خواهد گرفت. اجرای دقیق این پروژه در شهر اراک میتواند الگویی برای سایر شهرها در مسیر تحقق توسعه ایمن، پایدار و زیستپذیر باشد.
وی بیان داشت: شهر اراک به عنوان یکی از کلانشهرهای صنعتی کشور، در سالهای اخیر با اجرای طرحهای عمرانی، توسعه حملونقل عمومی، بازآفرینی شهری و تقویت زیرساختهای خدماتی، گامهای مؤثری برداشته است. این شهر با برخورداری از ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و دانشگاهی، همواره در کانون توجه برنامهریزان شهری قرار داشته و اجرای پروژههای محلهمحور، مدیریت منابع آب و توسعه فضای سبز از جمله اقدامات شاخص مدیریت شهری بوده است.