یک گیلانی معاون هماهنگ‌ کننده انجمن نویسندگان بریکس در ایران شد
حمید نظرخواه علیسرایی با اعلام رسمی «وادیم ترخین» نماینده و معاون هماهنگ‌ کننده انجمن نویسندگان بریکس در ایران شد.

به گزارش ایلنا از رشت، با اعلام رسمی «وادیم ترخین»، هماهنگ‌کننده کل انجمن نویسندگان بریکس، حمید نظرخواه علیسرایی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، به‌عنوان معاون هماهنگ‌کننده و نماینده رسمی انجمن نویسندگان بریکس در ایران منصوب شد.

در متن ابلاغ این مسئولیت آمده است:

با توجه به همکاری و مشارکت آقای نظرخواه علیسرایی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و ادبی بریکس، ایشان به‌منظور تشکیل و افتتاح انجمن نویسندگان بریکس در ایران و نیز هدایت فعالیت‌های فرهنگی و ادبی مرتبط با این انجمن در کشور، به‌عنوان نماینده رسمی معرفی می‌شوند.

بر اساس این حکم، تمامی فعالیت‌های فرهنگی و ادبی تحت عنوان «انجمن نویسندگان بریکس در ایران» با هماهنگی رئیس انجمن بریکس مجاز بوده و مقرر است گزارش‌ها و اخبار نشست‌ها برای پوشش خبری به دبیرخانه مرکزی این انجمن ارسال شود.

