استاندار گیلان خبر داد:
معضل فاضلاب شهری رشت با همکاری چین/ احداث ۴۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب ظرفیت جدید تصفیهخانه
استاندار گیلان از آغاز فصل تازهای از همکاریهای زیستمحیطی میان گیلان و چین خبر داد و گفت: این استان آماده اجرای پروژههای مشترک در حوزه تصفیهخانه فاضلاب و مدیریت پسماند با شرکتهای معتبر چینی است.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس امروز در نشست با مدیران شرکت چینی PKE فعال در حوزه محیط زیست و احداث تصفیهخانه فاضلاب، با اشاره به روابط دیرینه و سازنده ایران و چین، اظهار کرد: تقویت همکاریهای دوجانبه، بهویژه در اجرای پروژههای زیستمحیطی، میتواند به توسعه پایدار و رفع مشکلات زیستمحیطی استان کمک کند.
وی با بیان اینکه ارتباط گیلان با چین ریشهدار و راهبردی است، افزود: گیلان یکی از استانهای مهم در مسیر احیای راه ابریشم به شمار میرود و ظرفیتهای قابل توجهی برای گسترش همکاری در حوزههای زیستمحیطی، گردشگری و صنعتی دارد.
استاندار گیلان با اشاره به حضور بیش از ۱۰۰ مهندس چینی در شهرک های صنعتی گیلان، گفت: شرکتهای چینی در سالهای اخیر در اجرای پروژههای زیرساختی گیلان نقشآفرینی مؤثری داشتهاند و اکنون این همکاری به حوزههای محیط زیستی نیز گسترش مییابد.
حقشناس در ادامه با اشاره به وضعیت پروژههای تصفیهخانه فاضلاب شهری گیلان بیان کرد: از مجموع ۵۶ شهر استان، عملیات اجرایی تصفیهخانه در ۱۱ شهر در حال انجام است و برای ۳۴ شهر نیز مطالعات اولیه صورت گرفته است.
وی افزود: اجرای کامل این طرحها نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست و ارتقای سلامت عمومی مردم دارد.
مدیر شرکت چینی PKE نیز در این نشست با ابراز خرسندی از توجه ویژه استانداری گیلان به مسائل زیست محیطی، گفت: این شرکت در سالهای اخیر با رویکردی مبتنی بر فناوریهای نوین زیستمحیطی، پروژههای متعددی در زمینه تصفیه فاضلاب در کشورهای مختلف اجرا کرده است و آماده است دانش و تجربه خود را در اختیار گیلان قرار دهد.
وی افزود: فناوریهای مورد استفاده در طرح پیشنهادی PKE میتواند تا ۷۰ درصد از هزینه ساخت و تا ۲۰ درصد از هزینه بهرهبرداری تصفیهخانهها را کاهش دهد و به ارتقای بهرهوری و کاهش انتشار آلایندهها کمک کند.
در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری میان شرکت آب و فاضلاب گیلان، شرکت مهندسی توسعه تابان و شرکت چینی PKE برای احداث ۴۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب ظرفیت جدید تصفیهخانه فاضلاب در شهر رشت به ارزش ۴۲.۵ میلیون دلار به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، پروژهها به روش EPCF اجرا خواهند شد؛ بهطوری که ۸۵ درصد تأمین مالی و تجهیزات بر عهده شرکت چینی و طراحی، اجرای فعالیتهای ساختمانی و نصب تجهیزات بر عهده شرکت ایرانی خواهد بود.
هدف از این تفاهمنامه، همکاری طرفین برای اخذ مجوزهای قانونی و آغاز عملیات اجرایی پروژههای پیشبینیشده در راستای توسعه زیرساختهای فاضلاب شهری گیلان عنوان شده است.