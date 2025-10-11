عضو شورای شهر کرج:
دبیرخانه دائمی «روز کرج» در شورای شهر تشکیل شد / اختصاص ۸ میلیارد ریال برای گرامیداشت هویت تاریخی کرج
عضو شورای اسلامی شهر کرج از تشکیل دبیرخانه دائمی «روز کرج» در شورای شهر و اختصاص اعتباری معادل هشت میلیارد ریال برای اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و هویتمحور این مناسبت خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، تدوین برنامههای منسجم، جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و حرکت بهسوی برگزاری ملی این رویداد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سعیدیسیرایی، عضو شورای اسلامی شهر کرج، در نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن ۲۰ مهر و «روز کرج» برگزار شد، اظهار کرد: با تصویب شورای شهر، دبیرخانه دائمی روز کرج در شورای اسلامی شهر تشکیل شده تا روند برنامهریزی برای سالهای آینده از حالت مقطعی خارج شود و بر مبنای مطالعات کارشناسی و بودجه واقعی پیش برود.
وی افزود: برای برگزاری مراسم امسال، اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال در نظر گرفته شده و مراسم افتتاحیه با همکاری حوزه هنری استان البرز در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران - پردیس کرج برگزار میشود. تلاش داریم از سال آینده این مراسم در سطح ملی و با مشارکت نهادهای فرهنگی سراسر کشور اجرا شود.
سعیدیسیرایی با اشاره به مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان گفت: طبق این مصوبه، ۲۰ مهرماه بهعنوان روز کرج و ۲۱ بهمن بهعنوان روز البرز ثبت شده است. البته روز ۲۱ فروردین، همزمان با رویش باغ لالهها نیز همچنان بهعنوان روز فرهنگی کرج در تقویم شهری باقی میماند.
عضو شورای شهر کرج از تولید سرود رسمی شهر کرج با همکاری حوزه هنری خبر داد و گفت: این سرود با محوریت هویت شهری تهیه شده و در برنامههای رسمی استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین موشنگرافی، مستند، مسابقه و تیزر ویژه روز کرج در حال آمادهسازی است و در آیین گرامیداشت رونمایی میشود.
وی ادامه داد: همزمان با روز کرج، ۶۲ سازه تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر نصب شده و با همکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، بنیاد شهید و سپاه، فضاآرایی شهری انجام گرفته است.
سعیدیسیرایی افزود: یکی از اهداف اصلی تشکیل دبیرخانه دائمی این رویداد، تمرکز بر پیوند میان جشنوارههای فرهنگی، هنری و ورزشی استان با مناسبت «روز کرج» است تا اختتامیه این رویدادها از این پس در همین ایام برگزار شود و به غنای فرهنگی شهر بیفزاید.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی کرج گفت: کرج تنها یک شهر صنعتی نیست، بلکه بخشی از پهنه کهن تمدن بشری است که آثار کشفشده در محدوده ازبکی و کلاک، قدمتی چندهزارساله را نشان میدهد. این تاریخ ارزشمند، پشتوانه هویتی بزرگی است که باید به نسل جدید معرفی شود.
عضو شورای شهر کرج تصریح کرد: بسیاری از شهروندان ما از عمق پیشینه کرج آگاه نیستند و این در حالی است که بخشی از نخستین نشانههای مهندسی عمران و سازه در جهان، از دل همین سرزمین برخاسته است. باید تعلق خاطر شهروندان به این شهر تقویت شود و اصحاب رسانه میتوانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند.
سعیدیسیرایی در پایان با گلایه از عدم حضور برخی دستگاههای اجرایی در نشست هماهنگی روز کرج گفت: انتظار داریم همه نهادها در برگزاری شایسته این رویداد فرهنگی مشارکت فعال داشته باشند. ایجاد حس تعلق و معرفی پیشینه تاریخی کرج وظیفهای مشترک میان مدیریت شهری، نهادهای فرهنگی و رسانههاست.