به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب امروز ۱۹ مهرماه در نشست شورای قضایی استان خدمت به مردم را از بزرگ‌ترین عبادات دانست و اظهار داشت: موظفیم با ارائه خدمات بهینه و جلب رضایت عمومی، به تکلیف خود در قبال جامعه عمل کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های تحولی قوه قضاییه طی سال‌های اخیر، اجرای دقیق و به‌موقع سند تحول و برنامه عملیاتی را لازمه استمرار جایگاه متعالی دستگاه قضایی استان دانست و افزود: این اقدامات، مسیر تحقق اهداف عالیه نظام و انقلاب را هموار می‌کند.

رجایی‌نسب با تبریک سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، مأموریت‌های این سازمان را گسترده و اثرگذار توصیف کرد .

رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر جایگاه ویژه فارس به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) اظهار داشت: حفظ شأن این جایگاه در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در بخش قضایی، نیازمند همت مضاعف و انسجام در اجرای برنامه‌هاست.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای رتبه استان در اجرای برنامه عملیاتی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاه‌های تابعه باید با همکاری، تعامل و احساس مسئولیت جمعی، در زمره استان‌های پیشرو کشور در اجرای برنامه‌های تحول‌محور قرار گیرند.

در ادامه این نشست، مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با ارائه گزارشی از عملکرد ادارات تابعه گفت: اقدامات صورت‌گرفته در این اداره کل همسو با برنامه‌های تحولی و ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است.

محمد نخعی افزود: تاکنون ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی و ۱۰۰ درصد اراضی کشاورزی استان تثبیت شده و فارس در این زمینه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل ثبت فارس با اشاره به صدور ۱۳۰ هزار سند مالکیت تک‌برگ در نیمه نخست سال جاری، این دستاورد را حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان ادارات ثبتی دانست و افزود: ارائه خدمات غیرحضوری، صیانت از حقوق شهروندان و تکریم مراجعان از مهم‌ترین اولویت‌های این مجموعه است.

نخعی تأکید کرد: هدف نهایی ما به عنوان خادمان مردم، جلب رضایت مراجعان و تسهیل فرایندهای ثبتی است و در این مسیر از حمایت‌ها و راهنمایی‌های مجموعه قضایی استان و رئیس کل محترم دادگستری بهره‌مندیم.

در پایان نشست نیز دیگر مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه فارس، گزارش‌هایی از اقدامات و عملکرد خود در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه ارائه کردند.

