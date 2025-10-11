خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل آبفای استان مرکزی خبر داد؛

بهره‌مندی 700 نفر در 3 روستای شهرستان خمین از نعمت آب آشامیدنی

کد خبر : 1698517
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: ساکنان 3 روستای امام‌زاده قلعه، حاجی‌آباد و یوجان از توابع شهرستان خمین با اجرای فرایند عملیات آبرسانی سالم و بهداشتی، از نعمت آب آشامیدنی پایدار بهره‌مند شدند.

به گزارش ایلنا، سعید سرآبادانی افزود: مجتمع آبرسانی روستای یوجان با 200 مشترک و حدود 700 خانوار در سال‌های اخیر با مشکل تأمین آب مواجه بود. اما پروژه آبرسانی یوجان موجب بهره‌مندی جمعیت این روستاها شده است.

وی ادامه داد: فرایند عملیات اجرایی پروژه آبرسانی یوجان شامل اجرای 26 کیلومتر خط انتقال آب از خط کوچری، ساخت 4 باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت 2000 مترمکعب، احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل فرایند برق‌رسانی بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: بهره‌برداری از این پروژه مشکل کم‌آبی در 3 روستای یاد شده را به طور کامل برطرف کرده است و ساکنان این مناطق اکنون از آب آشامیدنی پایدار و باکیفیت برخوردار هستند.

سرآبادانی تصریح کرد: کاهش بارندگی‌ها و افت منابع آبی موجب شد حتی حفر یک حلقه چاه جدید نیز پاسخ‌گو نباشد. بر این اساس اجرای طرح انتقال آب از خط کوچری به عنوان راه‌حل پایدار در دستور کار قرار گرفت.

