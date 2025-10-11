اعطای ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به مزارع آبزی ‌پروری اردبیل

به گزارش ایلنا، محمد اله بخش با اعلام این خبر اظهار کرد: این سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌ وری و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی خواهد داشت.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال انواع تسهیلات حمایتی برای اجرای طرح‌های آبزی‌پروری به بیش از 41 نفر از بهره برداران در استان اختصاص یافته است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل ادامه داد: این تسهیلات با هدف تأمین تجهیزات، نوسازی مزارع و ارتقای بهره‌وری معرفی شده و نقش مؤثری در پایداری تولید داشته است. همچنین أدوات ترویجی و مکانیزاسیون به ارزش بیش از 6 میلیارد ریال در قالب حمایت های غیرمستقیم به 48 واحد پرورشی فعال در استان واگذار شده است.

اله‌بخش تأکید کرد: علاوه بر پرداخت تسهیلات، برنامه‌ریزی برای آموزش، ترویج فناوری‌های نوین و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در دستور کار قرار دارد تا ضمن افزایش بهره‌وری، زمینه اشتغال پایدار و رشد اقتصادی در مناطق روستایی استان فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از بهره‌برداران و تسهیل دسترسی به منابع مالی، مهم‌ترین عامل شتاب‌بخشی به روند توسعه آبزی‌پروری در اردبیل است این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/