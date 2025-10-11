خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعطای ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به مزارع آبزی ‌پروری اردبیل

اعطای ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به مزارع آبزی ‌پروری اردبیل
کد خبر : 1698447
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل شیلات استان اردبیل از اختصاص بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به مزارع آبزی‌ پروری این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد اله بخش با اعلام این خبر اظهار کرد: این سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌ وری و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی خواهد داشت.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال انواع تسهیلات حمایتی برای اجرای طرح‌های آبزی‌پروری به بیش از 41 نفر از بهره برداران در استان اختصاص یافته است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل ادامه داد: این تسهیلات با هدف تأمین تجهیزات، نوسازی مزارع و ارتقای بهره‌وری معرفی شده و نقش مؤثری در پایداری تولید داشته است. همچنین أدوات ترویجی و مکانیزاسیون به ارزش بیش از 6 میلیارد ریال در قالب حمایت های غیرمستقیم به 48 واحد پرورشی فعال در استان واگذار شده است.

اله‌بخش تأکید کرد: علاوه بر پرداخت تسهیلات، برنامه‌ریزی برای آموزش، ترویج فناوری‌های نوین و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در دستور کار قرار دارد تا ضمن افزایش بهره‌وری، زمینه اشتغال پایدار و رشد اقتصادی در مناطق روستایی استان فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از بهره‌برداران و تسهیل دسترسی به منابع مالی، مهم‌ترین عامل شتاب‌بخشی به روند توسعه آبزی‌پروری در اردبیل است این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
خبرنگار : نسرین آذرکیش
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ