تولید سالانه ۶۱۸ تن عسل در شهرستان تبریز
سرشماری سراسری زنبورستانهای شهرستان تبریز با هدف جمعآوری اطلاعات دقیق و برنامهریزی برای توسعه صنعت زنبورداری، همزمان با سراسر کشور از ۵ مهر آغاز و تا ۱۷ همین ماه ادامه یافت.
به گزارa ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان؛ طرح سرشماری زنبور عسل با حضور کارشناسان مجرب در مراکز جهاد کشاورزی شهرستان تبریز اجراشد؛ این شهرستان در حال حاضر با ۴۸۵ زنبوردار و بیش از ۶۳ هزار و ۸۹۹ کلنی، سالانه ۶۱۸ تُن عسل تولید میکند.
هدف اصلی از اجرای این طرح ملی، جمعآوری اطلاعات دقیق و بهروز از وضعیت کندوها، تعداد کلنیها و شرایط کلی پرورش زنبور عسل در سطح شهرستان است. این بانک اطلاعاتی دقیق، زمینهساز تدوین برنامههای حمایتی، آموزشی و ترویجی برای افزایش بهرهوری و پایداری فعالیتهای زنبورداری در منطقه خواهد بود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز، در حاشیه این سرشماری، بر اهمیت دقت و صحت اطلاعات جمعآوریشده تاکید کرد و از اکیپهای سرشماری خواست تا با رعایت کامل اصول فنی و اخلاقی، اطلاعات لازم را گردآوری نمایند.
میکائیل حاتمیان، همچنین از کلیه زنبورداران محترم شهرستان خواست تا با شرکت فعال و همکاری کامل در اجرای موفق این سرشماری سراسری مشارکت داشته باشند تا برنامهریزیهای آتی بر اساس واقعیتهای میدانی انجام پذیرد.
گفتنی است، علی وثاقی قراملکی، زنبوردار نمونه استان با دارا بودن بیش از ۸۰۰ کندوی عسل، به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین تولیدکنندگان عسل ارگانیک منطبق با آخرین فناوریهای نوین شناخته میشود. این زنبوردار موفق که محصولات مرتبط با عسل را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میکند، بر لزوم حمایت و برنامهریزی جامع برای رفع دغدغههای این صنعت تاکید کرد.