بانوی کوهنورد در ارتفاعات برفخانه طزرجان تفت جان باخت
مدیرعامل جمعیت هلال احمر یزد گفت: یک بانوی کوهنورد ۴۰ ساله بر اثر سقوط در ارتفاعات برفخانه طزرجان شهرستان تفت (دره لابزرگ) جان باخت.
به گزارش ایلنا ز هلال احمر یزد، محمد عشقی افزود: بر اساس اطلاع مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)، حادثه سقوط یک بانوی کوهنورد در ارتفاعات برفخانه طزرجان شهرستان تفت (دره لابزرگ) به پایگاه امداد و نجات کوهستان این شهرستان اعلام شد.
وی اظهار کرد: یک تیم امدادی از پایگاه کوهستان تفت به همراه یک تیم پشتیبان از شهرستان تفت به سرعت با تجهیزات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند و بررسیها نشان داد که بانوی ۴۰ ساله بر اثر سقوط از ارتفاع و جراحتهای شدید، جان خود را از دست داده است.
وی اضافه کرد: با هماهنگی انجامشده با مرکز اورژانس، تیم امداد هوایی نیز برای انتقال به منطقه اعزام شد، اما به دلیل شرایط نامساعد و نامناسب بودن محل برای فرود بالگرد، امکان عملیات هوایی فراهم نشد.
عشقی گفت: ۲ تیم از مرکز استان و تیم واکنش سریع نیز به عنوان پشتیبان به محل حادثه اعزام شدند و پیکر این کوهنورد پس از طی مراحل مشخص، از سوی نجاتگران هلالاحمر و دیگر کوهنوردان، به پناهگاه برفخانه منتقل و سپس با همکاری نیروهای امدادی و جهادی، به پایین کوه انتقال داده شد.
وی اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر استان یزد ضمن ابراز همدردی با خانواده این بانوی کوهنورد، از عموم علاقهمندان به کوهنوردی میخواهد تا پیش از صعود، از شرایط جوی و مسیرهای ایمن اطمینان حاصل کنند و تجهیزات کامل ایمنی را به همراه داشته باشند.
به گزارش ایلنا، کوه برفخانه با ارتفاع چهار هزار و ۱۱ متر و دیواره ۳۰۰ متری آن یکی از زیباترین قلههای ایران است که در روستای طرزجان از توابع تفت و در جنوب غربی این شهرستان واقع شده است.
مرکز شهرستان تفت در ۲۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد.