فرماندار گیلانغرب:
۵۰ هکتار از مراتع و مناطق حفاظتشده شهرستان در آتش سوخت
فرماندار گیلانغرب از وقوع آتشسوزی گسترده در مراتع و مناطق حفاظتشده این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان این حادثه که از استان ایلام به گیلانغرب سرایت کرد، حدود ۵۰ هکتار از منابع طبیعی و جنگلی منطقه دچار حریق شد.
صادق خدادادی عصر جمعه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: «آتشسوزی از منطقه سرابله استان ایلام آغاز شد و در پی وزش بادهای گرم و شرایط خشک منطقه، به مراتع جنگلی چیکان منصوری در بخش گواور شهرستان گیلانغرب سرایت کرد. به محض اطلاع از حادثه، تمامی امکانات شهرستان از جمله نیروهای ستاد مدیریت بحران، دهیاران، انجمن سبز، جمعیت هلالاحمر، گروههای مردمی و امدادی با استفاده از تجهیزات اطفای حریق مانند دمندهها به محل اعزام شدند و خوشبختانه در همان ساعات اولیه، آتش مهار شد.»
وی ادامه داد:«متأسفانه در روز دوم، بر اثر وزش مجدد باد و خشکی بالای پوشش گیاهی، آتش دوباره شعلهور شد و ۲۰ هکتار دیگر از مراتع و مناطق حفاظتشده درگیر حریق شد. در مجموع، طی دو روز گذشته، حدود ۵۰ هکتار از عرصههای طبیعی شهرستان در آتش سوخت.»
خدادادی با اشاره به اینکه منشأ اصلی این آتشسوزی سهلانگاری انسانی در برداشت شیره بلوط از درختان جنگلی بوده است، گفت:
«در برخی موارد، افراد به هنگام برداشت شیره بلوط از آتش برای تسهیل کار خود استفاده میکنند که در شرایط گرما و وزش باد میتواند به سرعت موجب گسترش حریق شود. از مردم و بهرهبرداران جنگلی میخواهیم نهایت دقت را در این زمینه داشته باشند و از هرگونه اقدام خطرآفرین در طبیعت خودداری کنند.»
فرماندار گیلانغرب با بیان اینکه طی سال جاری تاکنون ۲۲ مورد آتشسوزی در جنگلها، مراتع و مزارع شهرستان رخ داده است، افزود:
«در مجموع این آتشسوزیها به حدود یکهزار و ۶۰۰ هکتار از منابع طبیعی و مناطق حفاظتشده شهرستان خسارت وارد کرده است. بخشی از این حوادث به دلیل شرایط اقلیمی و خشکسالی و بخش دیگری نیز به دلیل سهلانگاری انسانی بوده است.»
وی با قدردانی از همکاری نیروهای امدادی، مردمی و گروههای داوطلب گفت:«اگر تلاش فداکارانه مردم منطقه، دهیاران و گروههای طبیعتدوست نبود، خسارتها بسیار بیشتر میشد. عملیات اطفای حریق در ارتفاعات و مناطق صعبالعبور چیکان منصوری بهسختی انجام شد، اما همدلی و حضور بهموقع نیروها باعث شد از گسترش آتش به سایر بخشها جلوگیری شود.»
خدادادی در پایان تأکید کرد:«منابع طبیعی سرمایههای ارزشمند این شهرستان هستند و حفاظت از آنها تنها با مشارکت مردم امکانپذیر است. از همه اهالی و روستاییان تقاضا داریم در فصل گرما و برداشت محصولات جنگلی، نسبت به هرگونه دود، آتش یا رفتار خطرناک در طبیعت هوشیار باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، سریعاً موضوع را به نیروهای امدادی و اداره منابع طبیعی اطلاع دهند. ما در ستاد مدیریت بحران شهرستان نیز آموزشهای همگانی و برنامههای پیشگیرانه را در دستور کار داریم تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.»