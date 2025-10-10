همزمان با حضور مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در خوزستان؛
بندر امامی ها خواستار ارتقاء این بخش به شهرستان شدند
با حضور عباس علیپور، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در استان خوزستان بهمنظور بررسی وضعیت روستاها و شهرهایی که شرایط ارتقا در تقسیمات کشوری را دارند، بار دیگر مطالبه قدیمی مردم بندر امام خمینی (ره) مطرح شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، شهروندان این شهر با جمعیتی بیش از ۸۵ هزار نفر، خواستار تبدیل بندر امام خمینی از بخش به شهرستان هستند؛ مطالبهای که بیش از سه دهه است از سوی مردم، نخبگان و مسئولان محلی دنبال میشود.
بندر امام خمینی با موقعیت استراتژیک در مجاورت خلیج فارس، فعالیتهای گسترده صنعتی و بندری، و نقش حیاتی در اقتصاد کشور، یکی از مناطق مهم استان خوزستان بهشمار میرود. ساکنان این شهر معتقدند ارتقای بندر امام به شهرستان میتواند موجب توسعه متوازن، بهبود خدمات اداری و افزایش رضایت عمومی شود.
گفتنی است بررسی شرایط تقسیمات کشوری در استان خوزستان با حضور مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور همچنان ادامه دارد و نتایج آن در آینده اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است که بندر امام تا قبل از سال ۱۳۶۱، دارای روستاهای متعددی بود که با انحلال جهاد سازندگی این شهر در آبان ۱۳۶۰، خدمات دهی به این روستاها به جهاد سازندگی بندر ماهشهر واگذار گردید و از آن پس، به مرور این روستاها از بخش بندر امام جدا شدند.
در دوران دولت دوم اصلاحات، جمعی از بزرگان و اعضای شورای روستای گُرگُر با تهیهی نامهای خطاب به نماینده وقت خواهان برگشت به محدوده بندر امام شدند، این نامه از وزارت کشور به استانداری خوزستان و از آنجا به فرمانداری شهرستان ماهشهر جهت اظهار نظر، ارجاع داده شد ولی در همان زمان علیرغم پیگیری خبرنگار ایلنا، عبدالکریم فدعمی فرماندار وقت ماهشهر، منکر دریافت چنین نامهای شد.