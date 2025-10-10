در نخستین جشنواره سیب سپیدان مطرح شد؛
توسعه صنایع تبدیلی، شاهکلید تحول اقتصادی در سپیدان است
شهرستان سپیدان با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در تولید محصولات کشاورزی، بهویژه در حوزه باغی یکی از مناطق شاخص استان فارس به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، با وجود تولید سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن سیب، صدها تن عسل، گوشت و شیر، این شهرستان تاکنون از زیرساختهای لازم برای فرآوری، بستهبندی و صادرات هدفمند محصولات خود بیبهره بوده است؛ موضوعی که موجب شده بخش قابلتوجهی از توان اقتصادی منطقه در قالب خامفروشی هدر رود.
در سالهای اخیر، با پیگیری نماینده سپیدان و بیضا وهمراهی فرماندار شهرستان سپیدان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سپیدان و مسئولان محلی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بهعنوان یکی از محورهای اصلی برنامهریزی شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.
برگزاری نخستین جشنواره سیب سپیدان را میتوان نقطه عطفی در مسیر معرفی ظرفیتهای این شهرستان و آغاز حرکتی نو در جهت ارتقای جایگاه آن در اقتصاد استان دانست.
سپیدان نیازمند توسعه صنایع تبدیلی و برندسازی محصولات کشاورزی
نماینده شهرستانهای سپیدان و بیضا در مجلس گفت: افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی از جمله اهداف اصلی این جشنواره است، اما تحقق این اهداف نیازمند زیرساختهای لازم است که متأسفانه تاکنون در شهرستان بهطور کامل فراهم نشده است.
اردوان اکبرپور در حاشیه برگزاری جشنواره سیب سپیدان با اشاره به وضعیت فعلی کشاورزان و باغداران شهرستان افزود: با وجود ظرفیتهای قابلتوجه در تولید، تاکنون زیرساختهای لازم برای حمایت از بهرهبرداران بخش کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات در سپیدان فراهم نبوده و این موضوع باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد تا صادرات و ارزآوری برای منطقه محقق شود.
اکبرپور با بیان اینکه برگزاری جشنوارههایی از این دست میتواند به معرفی ظرفیتهای سپیدان در سطح ملی کمک کند، گفت: این جشنوارهها علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینهساز معرفی ظرفیتهای اقتصادی و برندسازی محصولات کشاورزی منطقه هستند. همانطور که اشاره شد، قانونگذار چارچوبهای لازم را تدوین کرده است، اما در سپیدان برخی مسائل به دلایل مختلف مغفول مانده و لازم است ابتدا این چالشها شناسایی و سپس راهحلهای اجرایی برای آنها ارائه شود.
نماینده سپیدان و بیضا با اشاره به نشست اخیر خود با مشاور وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در این نشست حدود یک ساعت درباره موضوعات مختلف از جمله صنایع تبدیلی، تولید زیستی و ظرفیتهای دامی و باغی شهرستان بحث و بررسی شد. بر اساس گزارش ارائهشده از سوی رئیس جهاد کشاورزی سپیدان، این شهرستان سالانه حدود ۲۷۰ هزار تن سیب و روزانه ۴۰ تن گوشت تولید میشود که این آمار نشان از توان بالای تولید در منطقه دارد.
وی افزود: با وجود این حجم از تولید، سپیدان در حوزه صنایع تبدیلی دچار کمبود جدی است و بسیاری از محصولات بهصورت خام به فروش میرسد. خامفروشی یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور است که در حوزههای مختلف از نفت و پتروشیمی تا معادن مشاهده میشود و متأسفانه در محصولات کشاورزی نیز همین وضعیت وجود دارد.
اکبرپور با ذکر مثالی گفت: در شهرستان جهرم بستهبندی کوچک خرما به اندازه یک قوطی کبریت انجام میشود که تنها شامل هشت عدد خرماست و به قیمت یک دلار صادر میشود، در حالیکه هر کیلو خرما در بازار داخلی حدود ۳۵ هزار تومان قیمت دارد. این همان ادبیاتی است که باید در سپیدان نیز پیادهسازی شود تا محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالا عرضه شوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده شهرستان در حوزه کشاورزی تصریح کرد: سپیدان علاوه بر تولید سیب، در زمینههایی چون تولید عسل، شیلات، گردو، انگور و کشتهای زیستمحیطی نیز از ظرفیتهای ممتاز برخوردار است. در شهرک صنعتی شهرستان نیز یک واحد صنایع تبدیلی در حال آمادهسازی است و تلاش میشود تا صنایع دیگری نیز به آن افزوده شود.
اکبرپور با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح ملی گفت: در دیدار هفته گذشته با مشاور وزیر، موضوع ایجاد صنایع مادر شیر در سپیدان مطرح شد تا همانند کارخانههای بزرگ مانند پگاه، بتوانیم در این شهرستان نیز واحدی صنعتی با محوریت فرآوری شیر داشته باشیم. بر اساس آمار موجود، تنها شهرستان سپیدان سالانه بیش از یک میلیون تن شیر تولید میکند و با احتساب شهرستانهای مجاور مانند نورآباد و بویراحمد، مجموع تولید سالانه به حدود پنج میلیون تن میرسد که این ظرفیت میتواند زمینهساز تحولی بزرگ در صنعت لبنیات منطقه باشد.
نماینده سپیدان و بیضا در پایان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای آینده گفت: در برنامهریزی شهرستان برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی بهعنوان محور اصلی تعیین شده است. این موضوع در کنار توسعه گردشگری، میتواند سپیدان را به یکی از قطبهای اقتصادی و کشاورزی استان فارس تبدیل کند.
شهرستان سپیدان سالانه حدود ۲۴ هزار تن سیب تولید میکند
فرماندار شهرستان سپیدان نیز در حاشیه این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه سپیدان در تولید محصولات باغی گفت: شهرستان سپیدان سالانه حدود ۲۴ هزار تن سیب تولید میکند و بخش عمدهای از نیاز استان فارس و حتی استانهای جنوبی کشور را تأمین میکند.
علی علیزاده افزود: این ظرفیت عظیم، سپیدان را به یکی از قطبهای مهم تولید سیب در کشور تبدیل کرده است.
علیزاده افزود: خوشبختانه امروز شاهد حضور و حمایت مقامات ملی و استانی از جمله وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین استاندار فارس در این شهرستان بودیم که نشان از توجه ویژه دولت به ظرفیتهای سپیدان دارد. این حضور میتواند نقطه عطفی در مسیر توسعه گردشگری و اقتصادی منطقه باشد.
فرماندار سپیدان با تأکید بر اهمیت برندسازی محصولات کشاورزی شهرستان بیان کرد: بخش عمدهای از تولیدات اقتصادی سپیدان بهویژه در حوزه سیب، نیازمند برندسازی و معرفی در سطح ملی است. اگر کیفیت سیب سپیدان با مناطق دیگر مقایسه شود، به روشنی مشخص میشود که این محصول در بین بهترینها قرار دارد و شایستگی دارد به عنوان یک برند ملی معرفی شود.
وی با اشاره به کمبود زیرساختهای سردخانهای در سالهای گذشته گفت: سپیدان در گذشته از نبود سردخانههای کافی رنج میبرد، اما در سالهای اخیر گامهای مؤثری در این زمینه برداشته شده است. با این حال برای دستیابی به جایگاه واقعی خود در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، همچنان نیازمند توسعه زیرساختها و رفع موانع قانونی هستیم.
علیزاده تصریح کرد: یکی از چالشهای جدی در مسیر توسعه، محدودیتهای قانونی و نبود ضوابط مشخص در برخی حوزههاست. شهرستان سپیدان با وجود برخورداری از عنوان «شهرستان ویژه گردشگری» هنوز از برخی امتیازات اجرایی حوزه گردشگری بیبهره است. خوشبختانه سند توسعه گردشگری استان فارس تدوین شده و با اجرایی شدن آن، میتوان بسیاری از موانع موجود در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی، توسعه تأسیسات ذخیرهسازی محصولات کشاورزی و رونق گردشگری را برطرف کرد.
فرماندار سپیدان ادامه داد: خوشبختانه شهرستان سپیدان در حوزههای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، میراث تاریخی، فرهنگی و مذهبی از ظرفیتهای فراوانی برخوردار است و با همافزایی میان دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران میتوان این ظرفیتها را بالفعل کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از ثبت «روز سپیدان» و پیگیری برای ثبت جشنواره سیب در تقویم ملی خبر داد و گفت: پیگیریهای لازم با حمایت وزیر میراث فرهنگی برای ثبت ملی جشنواره سیب در حال انجام است و امیدواریم این موضوع در آینده نزدیک محقق شود.
علیزاده خاطرنشان کرد: سپیدان تنها یک شهرستان گردشگری نیست، بلکه با دارا بودن ظرفیتهای متنوع کشاورزی، صنعتی، تاریخی و فرهنگی، شایسته آن است که به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار در استان فارس و جنوب کشور مطرح شود.
توسعه تولید و فرآوری در قطب سیب فارس
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان نیز در حاشیه این مراسم گفت: این جشنواره اولین همایش تخصصی سیب در شهرستان است و با توجه به اینکه بخش همایجان یکی از قطبهای تولید سیب شهرستان محسوب میشود و بیشترین پتانسیل را در تولید دارد، تصمیم گرفته شد این همایش در این بخش برگزار شود.
شهابالدین صالحی با بیان جزئیات تولید سیب شهرستان افزود: سپیدان دارای ۱۵ هزار هکتار مجموع باغ شهرستان سپیدان است که از این میزان، ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار به کشت سیب اختصاص دارد. متوسط عملکرد در باغات سیب حدود ۳۰ تن در هکتار است و مجموع تولید سالانه سیب شهرستان بین ۲۱۰ تا ۲۴۰ هزار تن تولید سیب برآورد میشود که تقریباً ۶۰ درصد تولید سیب استان را شامل میشود.
رئیس جهاد کشاورزی سپیدان ادامه داد: در حال حاضر پنج واحد سردخانه است و توان ذخیرهسازی حدود ۲۰ هزار تن را دارد. بخش عمده تولیدات سیب شهرستان به صورت تازهخوری در بازارهای محلی، استان و دیگر استانها توزیع میشود و بخشی نیز به بازارهای صادراتی از جمله روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عراق و امارات صادر میشود.
صالحی درباره صنایع تبدیلی شهرستان سپیدان نیز گفت: با توجه به جذب سرمایه گذار داشتیم یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی شماره سه شهرستان با ظرفیت سالانه ۲۰ هزار تن خوراک خام فعالیت دارد، اما به دلیل مشکلات زیرساختی شرکت شهرک های صنعتی ناحیه ۳ تنها با ۱۰ درصد ظرفیت مشغول به کار است. در حال حاضر این واحد فرآوری پوره سیب را انجام میدهد و امیدواریم با اصلاح زیرساختهای شهرک صنعتی از سال آینده تولید لواشک و سایر فرآوردههای سیب نیز آغاز شود.
وی افزود: با توجه به سرمایهگذاریهای انجام شده، شهرستان آمادگی جذب سرمایهگذار در حوزه احداث سردخانه تا ظرفیت ۷۰ هزار تن و تولید محصولات فرآوری شده از جمله چیپس سیب را دارد تا بتوانیم بخشی از تولیدات را به صورت فرآوری شده به بازارهای داخلی و خارجی صادر کنیم.
صالحی در پایان تأکید کرد: توسعه تولید و فرآوری سیب شهرستان سپیدان نه تنها به افزایش اشتغال و درآمد کشاورزان کمک میکند، بلکه سهم قابل توجهی در اقتصاد استان و صادرات محصولات کشاورزی کشور دارد.