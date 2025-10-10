خبرگزاری کار ایران
استاندار لرستان مطرح کرد:

اجرای ۴۰ همت پروژه با حمایت بخش خصوصی در استان

استاندار لرستان از اجرای ۴۰ همت پروژه با تلاش بخش خصوصی در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی با بیان اینکه ساختمان استانداری از پروژه‌های بسیار بااهمیت استان است که با پیگیری‌های صورت گرفته به طور کامل به بهره برداری می‌رسد، اظهار داشت: این پروژه در دهه ۹۰طراحی شده و بخش‌های عمده‌ای از سفت کاری این پروژه انجام شده بود ولی در طی مراحل اجرا با مشکلات و بی‌مهری‌هایی مواجه شد. 

وی ادامه داد: ما این پروژه را به عنوان یکی از پروژه‌های پیشران در استان می‌شناسیم و از سال گذشته تا امروز توجه ویژه‌ای به آن داشتیم و تحولات عمده‌ای در روند ساخت آن صورت گرفت. 

استاندار لرستان تصریح کرد: خوشبختانه ساخت و تکمیل این پروژه رو به اتمام است. 

شاهرخی افزود: در ابتدا قصد داشتیم که دو سه طبقه آن را برای بخش‌هایی از مجموعه استانداری تکمیل کنیم ولی باتوجه به اینکه تامین منابع مالی لازم برای اجرای آن محقق شد و اقدامات خوبی نیز از سوی مشاور و شرکت پیمانکار، انجام گرفت، تصمیم گرفتیم که کل پروژه به زودی تکمیل و افتتاح شود. 

وی ادامه داد: این پروژه اکنون به سرعت در حال اجراست و طی بازدیدی که از همه بخش‌های آن داشتیم، روند پیشرفت کار بسیار امیدوارکننده است. 

وی گفت: مکانات و مصالح ساختمانی در کارگاه موجود است و فقط بخشی از عملیات اجرایی پروژه باقی مانده است و تصمیم داریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد. 

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: این ساختمان که یک نماد حاکمیتی و یک ساختمان منحصر به فرد در بین ساختمان‌های اداری و استانداری‌های سراسر کشور است و بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا دارد و تمام امکانات و فضاهای مورد نیاز برای فعالیت‌های مختلف استانی در آن پیش بینی شده است. 

شاهرخی افزود: شرایط مالی دولت سخت است اما ما برای تامین مالی پروژه‌های موجود از جمله این ساختمان، اقدام به تهیه اوراق اسلامی کردیم و دولت تضمین کرده که پول این اوراق را به بانک‌ها پرداخت کند. 

وی ادامه داد: پول نقد این پروژه و ده‌ها پروژه دیگر در حساب استان موجود می‌باشد و اعتبار لازم برای این پروژه و ده‌ها پروژه دیگر را ازطریق اوراق تامین شده است. 

استاندار لرستان تصریح کرد: اعتباری که از این محل دریافت گرفتیم ۶۳درصد پولی است که تا پایان سال باید از دولت می‌گرفتیم و این در حالیست که میانگین عمبزد استان‌های دیگر در این زمینه ۲۰ درصد است. 

شاهرخی اضافه کرد: البته نگاه ما برای تامین اعتبار پروژه‌ها صرفا به اعتبارت دولتی نیست و حدود ۳۰ تا ۴۰ همت پروژه با تلاش بخش خصوصی در استان در حال اجراست. 

وی گفت: با تلاش پیمانکار این پروژه و همه فعالان بخش خصوصی استان به مثابه یک کارگاه عمرانی، فعال می‌باشد.

