خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جبهه اصلاحات همدان:

غرب کشور باید در تصمیم‌گیری‌های ملی نقش مؤثرتری داشته باشد

غرب کشور باید در تصمیم‌گیری‌های ملی نقش مؤثرتری داشته باشد
کد خبر : 1697862
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جبهه اصلاحات همدان بر ضرورت هم‌افزایی و تشکیل کارگروه‌های منطقه‌ای و کشوری برای پیگیری مطالبات استان‌های غرب کشور تأکید کرد و گفت: این مناطق باید در تصمیم‌گیری‌های کلان جبهه اصلاحات جایگاه مؤثرتری پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان ، نخستین نشست جبهه‌های اصلاحات غرب ایران با حضور نمایندگان استان‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و همدان پیش از ظهر امروز در سالن جلسات کانون دانش‌آموزی همدان برگزار شد.

مصطفی خزائی  در این نشست، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان استان‌های غرب کشور تأکید کرد و گفت: هر اندازه بتوانیم همفکری و هم‌اندیشی داشته باشیم و با نیرویی تجمیع‌شده در مسائل مهم منطقه حضور یابیم، می‌توانیم در روند تصمیم‌گیری‌های ملی نقش مؤثرتری ایفا کنیم.

وی با اشاره به لزوم تشکیل کارگروه‌های منطقه‌ای و کشوری اظهارکرد: پیشنهاد می‌شود دو کارگروه مرتبط با هم شکل گیرد؛ یکی متشکل از رؤسای جبهه‌های اصلاحات استان‌های غربی و دیگری شامل نمایندگان این استان‌ها در مرکز کشور تا پیگیری مطالبات و مسائل استان‌ها را به‌صورت منسجم دنبال کنند.

رئیس جبهه اصلاحات استان همدان تصریح کرد: غرب کشور با وجود ظرفیت‌های بالای انسانی، فرهنگی و سیاسی، هنوز نتوانسته جایگاه شایسته خود را در سطح ملی به دست آورد و لازم است مجموعه‌ای هماهنگ برای پیگیری مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این مناطق تشکیل شود.

وی با تأکید بر اهمیت نقش استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان جبهه اصلاحات گفت: نباید تصمیم‌گیری‌ها در مرکز بدون در نظر گرفتن نظر استان‌ها صورت گیرد و ما باید پیش از هر انتخابات یا تصمیم سیاسی مهم، دیدگاه‌های خود را به اطلاع مسئولان جبهه در سطح ملی برسانیم تا تصمیمات دقیق‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های منطقه اتخاذ شود و نباید از بالا هدایت شده تحلیل بگیریم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست سرآغاز انسجام و هماهنگی بیشتر جبهه اصلاحات در غرب کشور باشد و گفت: امیدواریم این جلسه مقدمه‌ای برای پیگیری منظم‌تر مسائل استان‌ها و نقش‌آفرینی مؤثرتر در آینده سیاسی کشور باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ