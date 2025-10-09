رئیس جبهه اصلاحات همدان:
غرب کشور باید در تصمیمگیریهای ملی نقش مؤثرتری داشته باشد
رئیس جبهه اصلاحات همدان بر ضرورت همافزایی و تشکیل کارگروههای منطقهای و کشوری برای پیگیری مطالبات استانهای غرب کشور تأکید کرد و گفت: این مناطق باید در تصمیمگیریهای کلان جبهه اصلاحات جایگاه مؤثرتری پیدا کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان ، نخستین نشست جبهههای اصلاحات غرب ایران با حضور نمایندگان استانهای ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و همدان پیش از ظهر امروز در سالن جلسات کانون دانشآموزی همدان برگزار شد.
مصطفی خزائی در این نشست، بر ضرورت همافزایی و هماهنگی بیشتر میان استانهای غرب کشور تأکید کرد و گفت: هر اندازه بتوانیم همفکری و هماندیشی داشته باشیم و با نیرویی تجمیعشده در مسائل مهم منطقه حضور یابیم، میتوانیم در روند تصمیمگیریهای ملی نقش مؤثرتری ایفا کنیم.
وی با اشاره به لزوم تشکیل کارگروههای منطقهای و کشوری اظهارکرد: پیشنهاد میشود دو کارگروه مرتبط با هم شکل گیرد؛ یکی متشکل از رؤسای جبهههای اصلاحات استانهای غربی و دیگری شامل نمایندگان این استانها در مرکز کشور تا پیگیری مطالبات و مسائل استانها را بهصورت منسجم دنبال کنند.
رئیس جبهه اصلاحات استان همدان تصریح کرد: غرب کشور با وجود ظرفیتهای بالای انسانی، فرهنگی و سیاسی، هنوز نتوانسته جایگاه شایسته خود را در سطح ملی به دست آورد و لازم است مجموعهای هماهنگ برای پیگیری مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این مناطق تشکیل شود.
وی با تأکید بر اهمیت نقش استانها در تصمیمگیریهای کلان جبهه اصلاحات گفت: نباید تصمیمگیریها در مرکز بدون در نظر گرفتن نظر استانها صورت گیرد و ما باید پیش از هر انتخابات یا تصمیم سیاسی مهم، دیدگاههای خود را به اطلاع مسئولان جبهه در سطح ملی برسانیم تا تصمیمات دقیقتر و مبتنی بر واقعیتهای منطقه اتخاذ شود و نباید از بالا هدایت شده تحلیل بگیریم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست سرآغاز انسجام و هماهنگی بیشتر جبهه اصلاحات در غرب کشور باشد و گفت: امیدواریم این جلسه مقدمهای برای پیگیری منظمتر مسائل استانها و نقشآفرینی مؤثرتر در آینده سیاسی کشور باشد.