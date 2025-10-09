معرفی برگزیدگان جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان
برگزیدگان سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان شامگاه سهشنبه ۱۶ مهرماه در آیین اختتامیه این رویداد در اصفهان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و تجلیل شدند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، این جشنواره که از ۱۲ مهرماه با نمایش آثار منتخب در بخشهای ملی و بینالملل آغاز شده بود، با معرفی برترینها در سینمای کودکان و نوجوانان به کار خود پایان داد.
در بخش بینالملل، فیلم «بچه مردم» برگزیده هیأت داوران کودک شناخته شد و فیلم «miss boots» نیز جایزه هیأت داوری بخش سیفژ را دریافت کرد.
از نگاه هیات داوران بخش بینالملل جایزه بهترین دستاورد فنی یا هنری به فیلم «طوفان» از کشور چین تعلق گرفت و جایزه بهترین فیلمنامه نیز به اثر «چشم بادامی» از ایران رسید.
هیأت داوران جایزه بهترین کارگردانی را به بابک کریمیطاری برای فیلم «بچه مردم» اهدا کرد و دیپلم افتخار این بخش نیز به گروه بازیگران همین فیلم تعلق گرفت.
پروانه زرین بهترین بازیگر کودک به هنرمند خردسال فیلم «honney» از کشور اتریش اعطا شد و در نهایت پروانه زرین بهترین فیلم به اثر «miss boots » از کانادا برای خلق اثری الهامبخش اختصاص یافت.
جایزه صلح این جشنواره نیز به فریدون نجفی کارگردان فیلم «موی گرگ» تعلق گرفت.
هیات داوران بخش ملی سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، برگزیدگان خود را در بخشهای مختلف چنین معرفی کرد.
دیپلم افتخار بهترین دستاورد فنی یا هنری به محمدرضا نجفی امامی برای جلوههای بصری فیلم «جادوی عروسکها» اهدا شد و پروانه زرین این بخش به کریستف رضاعی برای موسیقی فیلم «بچه مردم» تعلق گرفت.
در بخش بهترین بازیگر کودک، نفس جافری برای بازی در فیلم «دختر برقی ۲» دیپلم افتخار دریافت کرد و پروانه زرین بهترین بازیگر کودک به معبد بیور برای بازی در فیلم «جادوی عروسکها» تعلق گرفت.
در بخش بهترین بازیگر نوجوان نیز، دیپلم افتخار به محمدرضا عالیور برای فیلم «موی گرگ» اهدا شد و پروانه زرین این بخش به ستایش دهقان برای بازی در فیلم «چشم بادومی» رسید.
پروانه زرین بهترین فیلمنامه به فائزه یارمحمدی و محمود کریمی برای فیلم «بچه مردم» اهدا شد و پروانه زرین بهترین کارگردانی نیز به محمود کریمی برای همین فیلم تعلق گرفت.
در بخش بهترین فیلم از نگاه هیات داوران، پروانه زرین به فیلم «بچه مردم» به تهیهکنندگی سیدعلی احمدی اختصاص یافت. همچنین، دیپلم افتخار بهترین فیلم بلند پویانمایی به افسانه سپهر تعلق گرفت.
هیات داوران بخش ملی جایزه ویژه خود را به ابراهیم امینی، کارگردان فیلم «چشم بادومی» اهدا کرد.
جایزه بهترین فیلم از نگاه داوران کودک نیز به «دختر برقی ۲» تعلق گرفت.
جایزه داوران نوجوان برای بهترین فیلم به «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه کنندگی سید علی احمدی رسید.