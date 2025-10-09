فراخوان عکس و روایت «زندگی در جنگ»

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بر اساس این فراخوان، موضوعات اصلی شامل زندگی روزمره مردم در خانه و محله در دوران جنگ، مشارکت نیروهای مردمی در کنار نظامیان، امداد و کمک‌های پزشکی و تغییر سبک زندگی در شرایط جنگ است.

این رویداد با جوایز ارزشمند ۴۵، ۳۵ و ۲۵ میلیون تومانی در ۲ بخش حرفه‌ای و مردمی برگزار می‌شود؛ بخش حرفه‌ای شامل تک‌عکس و مجموعه عکس‌ حرفه‌ای عکاسان است و بخش مردمی عکس، ویدئو و روایت مردمی از روزهای جنگ و یا پس از آن را شامل می‌شود.

شرکت‌کنندگان بخش مردمی می‌توانند آثار خود را به شناسهٔ کاربری IRAN_IPC یا شمارهٔ تلفن ۰۹۰۳۲۷۹۲۴۰۷ ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا ۱۳ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده‌است.

علاقه‌مندان برای مطالعه کامل فراخوان می‌توانند به پایگاه اینترنتی ipcphotos.ir مراجعه یا از طریق پیام‌رسان‌های بله، ایتا، واتساپ و تلگرام با شماره ۰۹۰۳۲۷۹۲۴۰۷ در ارتباط باشند.

