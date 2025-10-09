خبرگزاری کار ایران
توسط مدیرکل صمت آذربایجان شرقی مطرح شد:

پیشنهاد راه‌اندازی متروی تبریز–سهند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی متروی تبریز–سهند به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم این منطقه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صابر پرنیان در دیدار با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، ضمن اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، تجاری و جمعیتی شهر جدید سهند، گفت: سهند امروز دیگر صرفاً یک شهر خوابگاهی نیست، بلکه به‌دلیل گسترش فعالیت‌های صنعتی، آموزشی و خدماتی، نیازمند حمل‌ونقل پایدار و سریع به مرکز استان است.

وی که خود از اهالی شهر جدید سهند است، افزود: راه‌اندازی کامل متروی تبریز–سهند می‌تواند به‌طور مستقیم در کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در زمان شهروندان و تسهیل ارتباطات اقتصادی مؤثر باشد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهاد مطرح‌شده، اعلام کرد: این شرکت آمادگی دارد با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، موضوع راه‌اندازی و تکمیل زیرساخت‌های مترو را با جدیت پیگیری کند.

در پایان این دیدار، دو طرف بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین موادمعدنی موردنیاز در پروژه های عمرانی در شهر جدید سهند تأکید کردند.

