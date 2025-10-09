به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صابر پرنیان در دیدار با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، ضمن اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، تجاری و جمعیتی شهر جدید سهند، گفت: سهند امروز دیگر صرفاً یک شهر خوابگاهی نیست، بلکه به‌دلیل گسترش فعالیت‌های صنعتی، آموزشی و خدماتی، نیازمند حمل‌ونقل پایدار و سریع به مرکز استان است.

وی که خود از اهالی شهر جدید سهند است، افزود: راه‌اندازی کامل متروی تبریز–سهند می‌تواند به‌طور مستقیم در کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در زمان شهروندان و تسهیل ارتباطات اقتصادی مؤثر باشد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهاد مطرح‌شده، اعلام کرد: این شرکت آمادگی دارد با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، موضوع راه‌اندازی و تکمیل زیرساخت‌های مترو را با جدیت پیگیری کند.

در پایان این دیدار، دو طرف بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین موادمعدنی موردنیاز در پروژه های عمرانی در شهر جدید سهند تأکید کردند.

