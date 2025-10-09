خبرگزاری کار ایران
بازدید وزیر میراث‌فرهنگی از مراحل اجرای پروژه احداث اقامتگاه تاریخی در سپیدان

در ادامه روند احیای میراث معماری ایران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، پروژه اقامتگاه تاریخی «تجلی پروانک» در شهرستان سپیدان استان فارس با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد تومانی و پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از شاخص‌ترین اقامتگاه‌های تاریخی کشور قرار گرفته است.

به  گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری روز پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ در جریان سفر به شهرستان سپیدان از مراحل اجرای پروژه اقامتگاه تاریخی تجلی پروانک بازدید کرد.

این اقامتگاه در بنایی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد معماری بومی و تاریخی در حال احداث است و با مساحت ۱۶۰۰ متر مربع زیربنا در زمینی به وسعت ۲۴۰۰ متر مربع و در دو طبقه طراحی شده است.

بر اساس اعلام مجریان طرح، پیشرفت فیزیکی پروژه از مرز ۵۰ درصد فراتر رفته و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مجموعه تا نیمه نخست سال آینده آماده بهره‌برداری رسمی خواهد بود.

هدف از اجرای این طرح، صیانت از ارزش‌های اصیل معماری ایرانی، احیای هویت تاریخی منطقه و ایجاد فضایی فاخر برای اقامت گردشگران داخلی و خارجی عنوان شده است. اقامتگاه تجلی پروانک با تلفیق اصالت تاریخی و امکانات مدرن، الگویی از گردشگری پایدار و میراث‌محور را در جنوب کشور به نمایش می‌گذارد.

به گفته مسئولان، با تکمیل این پروژه، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای ساکنان منطقه فراهم خواهد شد و رونق اقتصادی و گردشگری سپیدان به‌صورت چشمگیری افزایش می‌یابد.

اقامتگاه تاریخی تجلی پروانک، علاوه بر کارکرد اقامتی، قرار است به مرکزی فرهنگی و گردشگری برای معرفی میراث تاریخی، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های بومی استان فارس نیز تبدیل شود.

