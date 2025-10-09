خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان محیط زیست کشور:

با بحران‌های جدی زیست‌محیطی مواجهیم/گیلان نیازمند مدیریت یکپارچه در حوزه پسماند و فاضلاب است

با بحران‌های جدی زیست‌محیطی مواجهیم/گیلان نیازمند مدیریت یکپارچه در حوزه پسماند و فاضلاب است
کد خبر : 1697749
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان محیط زیست کشور بر ضرورت مدیریت یکپارچه در حوزه پسماند و فاضلاب گیلان تاکید کرد و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در سه محور پسماند، فاضلاب و تالاب‌ها پای کار است.

به گزارش ایلنا از رشت، شینا انصاری امروز  پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه با رویکرد بررسی چالش های زیست محیطی و مشکلات زیربنایی اظهار کرد: اتخاذ رویکردی یکپارچه و پرهیز از بخشی‌نگری در مدیریت پسماند، فاضلاب و تالاب‌های استان مورد تاکید است.

انصاری با اشاره به بی‌توجهی تاریخی به محیط زیست در کشور اظهار داشت: توسعه ناپایدار و واگذاری‌های نامناسب در گذشته باعث بهره‌کشی بی‌رویه از منابع طبیعی شده و اکنون با بحران‌های جدی زیست‌محیطی مواجهیم.

سه محور اصلی بحران زیست‌محیطی گیلان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سه محور اصلی بحران استان را پسماند، فاضلاب و تالاب‌ها برشمرد و گفت: ورود فاضلاب‌ها به تالاب‌ و رسوب‌گذاری در آن‌ها نیازمند مدل‌سازی دقیق و سازوکارهای اقتصادی مناسب است، در غیر این صورت پروژه‌های فاضلاب با تأخیرهای طولانی مواجه خواهند شد.

وی افزود: در حوزه پسماند باید از نگاه بخشی‌نگر پرهیز کرد و با استفاده از ظرفیت‌های محلی، تفکیک از مبدا، پردازش، بازیافت و زباله‌سوزی به صورت هماهنگ و بهداشتی انجام شود.

انصاری به نقش موثر مردم در بهبود وضعیت محیط زیست اشاره کرد و گفت: تفکیک از مبدا باید جدی گرفته شود و مشارکت زنان، جوانان و تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی در استان گیلان بسیار ارزشمند است.

وی همچنین از تلاش‌های استاندار گیلان در پیگیری مسائل زیست‌محیطی قدردانی کرد و افزود: ارج نهادن به محیط زیست به عنوان مسئله‌ای اساسی، نشان‌دهنده اجماع نظر مسئولان در به رسمیت شناختن چالش‌های زیست‌محیطی است.

ظرفیت‌های گردشگری و مهاجرت پرندگان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر گیلان در حوزه گردشگری و عبور پرندگان مهاجر تأکید کرد: گیلان با تنوع زیستی و موقعیت جغرافیایی ویژه، جایگاه خاصی در جهان دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق حفظ و تقویت شود.

در پایان، انصاری اعلام کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در هر سه محور پسماند، فاضلاب و تالاب‌ها پای کار است و با همکاری مسئولان استان گیلان تلاش می‌کند تا وضعیت محیط زیستی استان بهبود یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ