قیمت طلا، سکه و ارز در بازار پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۴ هزار و ۲۱۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

