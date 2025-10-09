قیمت طلا، سکه و ارز در بازار پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز کاهش یافته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۳۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۴ هزار و ۲۱۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.