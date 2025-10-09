انعقاد تفاهم نامه سازمان نطام مهندسی با اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی
با هدف ارتقاء سطح ایمنی، حفاظت فنی و بهینهسازی فرآیندهای نظارتی در پروژههای ساختمانی در سطح استان، تفاهمنامهای سهجانبه فیمابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید.
به گزارش ایلنا، این تفاهمنامه بر ایجاد یک سامانه برخط ارتباطی میان مجریان، مهندسین ناظر و بازرسان کار تأکید دارد؛ سامانهای که امکان ارسال و دریافت گزارشهای عدم انطباق، اطلاعرسانی حوادث ناشی از کار، ارائه موقعیت پروژههای ساختمانی برای بازرسان، حذف فرایندهای کاغذی و تسریع ارائه خدمات را فراهم میسازد.
از دیگر مفاد این همکاری میتوان به استقرار مسئولین ایمنی در کارگاهها طبق مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل اجرایی گودبرداری، پایش مستمر فعالیتها و شناسایی کارگاههای با خطر بسیار زیاد، پیگیری رفع نواقص یا اقدامات قانونی، برگزاری همایشها و گردهماییهای تخصصی ایمنی، انتظام امور حرفهای مهندسان در حوزه ایمنی و راهاندازی سایت اطلاعرسانی مشترک برای ارتقاء آگاهی شهروندان اشاره کرد.
امیرحسین مرادزاده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی، در حاشیه این مراسم گفت:امضای این تفاهمنامه سهجانبه، نشانه عزم جدی ما برای ارتقاء استانداردهای ایمنی در کارگاههای ساختمانی استان است.
وی افزود:همافزایی میان سازمان نظام مهندسی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل راه و شهرسازی، میتواند مسیر تحقق ساختوسازی ایمن، باکیفیت و منطبق بر ضوابط ملی را هموار کند.
مرادزاده ادامه داد:با استقرار سامانه برخط و حذف فرآیندهای کاغذی، علاوه بر تسریع و شفافیت در تبادل اطلاعات، امکان نظارت دقیقتر و واکنش سریعتر به موارد غیراستاندارد فراهم میشود.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تصریح کرد:حضور مسئولین ایمنی و پایش مستمر پروژهها، بهطور مستقیم در کاهش ریسکها و پیشگیری از وقوع حوادث مؤثر خواهد بود.
مرادزاده گفت:ما بر این باوریم که اجرای کامل مفاد تفاهمنامه، ضمن صیانت از جان نیروهای کار، موجب افزایش اعتماد عمومی به حوزه ساختوساز و ارتقاء جایگاه مهندسی در استان خواهد شد. این مسیر نیازمند پایبندی همه طرفها به تعهدات و همراهی فعالانه تمامی مهندسین، مجریان و دستاندرکاران این حوزه است.