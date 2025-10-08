به گزارش ایلنا، مهرنوش کلانتری افزود: این فرد متخلف که چندین سال اقدام به شکار حیات‌وحش می‌کرد توسط یگان حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی و همچنین یگان شهرستان خمین، با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت استان شناسایی شد.

وی ادامه داد: با رصد اطلاعات دقیق و با اخذ مجوز مقام قضایی، مخفیگاه این فرد متخلف مورد بازرسی قرار گرفت. پس از 3 ساعت بازرسی، مقداری گوشت لاشه شکار شده چهارپا و پرنده، تعدادی سر و شاخ قوچ، کل و بز و آهوی شکار شده کشف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان خمین اظهار داشت: همچنین 3 قبضه سلاح شامل یک قبضه سلاح گلوله‌زنی و 2 قبضه سلاح ساچمه‌زنی، تعداد زیادی گلوله از انواع گلوله تجاری دست‌ساز، 3 عدد دوربین شکاری، تعدادی سلاح سرد و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

