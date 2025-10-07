خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واژگونی وانت بار در تربت جام ۱۵ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت

واژگونی وانت بار در تربت جام ۱۵ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت
کد خبر : 1697124
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی تربت‌ جام گفت: عصر سه شنبه واژگونی خودرو نیسان وانت در جاده تربت جام به مشهد موجب جان باختن یک نفر و مجروح شدن ۱۵ نفر سرنشینان وانت بار شد.

به گزارش ایلنا، علی لطفی روز سه شنبه افزود: حوالی ساعت ۱۳ نخستین تماس مردمی از اعلام حادثه واژگونی خودروی نیسان باری در محور تربت جام به مشهد حوالی پمپ بنزین «کاریزنو» به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ تربت جام برقرار شد.

وی گفت: آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ از کاریزنو، نصرآباد، قلندرآباد به همراه اتولانس (اتوبوس آمبولانس) اورژانس ۱۱۵ و آمبولانس هلال احمر خرم‌آباد به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی تربت‌ جام عنوان کرد: متاسفانه یک نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست داد و پس از انجام اقدامات درمانی در محل ۱۰ مصدوم به بیمارستان سجادیه تربت جام و پنج مصدوم نیز به بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان منتقل شدند.

۳۱۰ هزار نفر در شهرستان‌های تربت جام و صالح آباد زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده علوم پزشکی تربت‌ جام قرار دارند.

مرکز شهرستان مرزی تربت جام در ۲۵۰ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ