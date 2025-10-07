واژگونی وانت بار در تربت جام ۱۵ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت

به گزارش ایلنا، علی لطفی روز سه شنبه افزود: حوالی ساعت ۱۳ نخستین تماس مردمی از اعلام حادثه واژگونی خودروی نیسان باری در محور تربت جام به مشهد حوالی پمپ بنزین «کاریزنو» به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ تربت جام برقرار شد.

وی گفت: آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ از کاریزنو، نصرآباد، قلندرآباد به همراه اتولانس (اتوبوس آمبولانس) اورژانس ۱۱۵ و آمبولانس هلال احمر خرم‌آباد به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی تربت‌ جام عنوان کرد: متاسفانه یک نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست داد و پس از انجام اقدامات درمانی در محل ۱۰ مصدوم به بیمارستان سجادیه تربت جام و پنج مصدوم نیز به بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان منتقل شدند.

۳۱۰ هزار نفر در شهرستان‌های تربت جام و صالح آباد زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده علوم پزشکی تربت‌ جام قرار دارند.

مرکز شهرستان مرزی تربت جام در ۲۵۰ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع است.

