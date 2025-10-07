خبرگزاری کار ایران
کشف کتیبه‌های تاریخی در شهرستان فریدونشهر

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فریدونشهر از کشف کتیبه‌های تاریخی در عملیات حفاری کشاورزان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علی جوزی اظهار کرد: در پی عملیات حفاری کشاورزان شهرستان به‌منظور عملیات‌های عمرانی و کشاورزی، کتیبه‌هایی شامل ۲ تکه سنگ عمودی که در گذشته بر بالای قبور نصب می‌شده و نشان دهنده هویت فرد متوفی بوده است، کشف شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فریدونشهر ادامه داد: بر روی یکی از سنگ‌ها عبارت «مرادعلی ولد محراب سنه ۱۱۱۵» به خط تاریخی قمری حک شده است که مربوط به اواخر دوران صفوی و حدود ۳۳۲ سال پیش است.

وی افزود: روی سنگ دوم نیز نوشته شده «الحکم الله وفات مرحوم نوروز بن رحیم در تاریخ غره شهر رمضان ۱۲۱۷»، که نشان می‌دهد این اثر به دوران قاجار تعلق دارد. واژه «غره» به معنای «اول ماه» است.

جوزی تصریح کرد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که این آثار اسلامی، هویت و تاریخچه منطقه را در طول چهار سده گذشته به خوبی منعکس می‌کنند.

