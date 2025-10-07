به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا روز سه شنبه پانزدهم مهرماه با حضور در سطح مدارس و دبیرستان‌ها با رویکرد آگاهی بخشی و پیشگیری از جرائم در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در سنین نوجوانی و جوانی گفت: امید ملت ایران به شما نوجوانان عزیز و دانش آموزان است، تا در سنگر علم و دانش آموزی یرای پیشرفت کشور قدم‌های مثبتی بر دارید.

فرمانده انتظامی بروجرد با حضور در جمع دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه سما، درباره نقش پلیس در تأمین امنیت جامعه و جایگاه دانش‌آموزان در آینده کشور گفت: همه تلاش من و همکارانم حفظ نظم و امنیت در بروجرد است، امنیتی که با آرامش همراه باشد قطعا می‌تواند بازدهی خوبی برای شهر و شهروندان داشته باشد.

سرهنگ مهدوی‌کیا ضمن تبریک هفته انتظامی، با اشاره به نقش پلیس در حفظ امنیت عمومی و اجتماعی اظهار داشت: امنیت پایدار بدون مشارکت مردم، به‌ویژه قشر جوان، ممکن نیست و آگاهی و همکاری دانش‌آموزان می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) به‌عنوان نمونه‌ای کامل از ایمان، پاکی و کرامت انسانی، افزود:

دانش‌آموزان باید در زندگی خود، احترام به پدر و مادر و حفظ حرمت معلمان و مدیران را سرلوحه رفتارشان قرار دهند، چرا که این احترام و ادب پایه‌گذار موفقیت و پیشرفت در زندگی است.

فرمانده انتظامی بروجرد همچنین خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما آینده‌سازان این سرزمین هستید؛ با تلاش، علم‌آموزی و انتخاب مسیر درست می‌توانید بانوانی موفق و مایه افتخار شهر و کشور خود باشید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نکات خودمراقبتی و هشدار درباره خطرات فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی پرداخت و از دانش‌آموزان خواست با هوشیاری، مشورت با والدین و اعتماد به معلمان از خود در برابر این تهدیدات محافظت کنند.

