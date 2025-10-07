خبرگزاری کار ایران
امنیت پایدار بدون مشارکت مردم، به‌ویژه قشر جوان، ممکن نیست

فرمانده انتظامی بروجرد گفت: امنیت پایدار بدون مشارکت مردم، به‌ویژه قشر جوان، ممکن نیست و آگاهی و همکاری دانش‌آموزان می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا روز سه شنبه پانزدهم مهرماه با حضور در سطح مدارس و دبیرستان‌ها با رویکرد آگاهی بخشی و پیشگیری از جرائم در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در سنین نوجوانی و جوانی گفت: امید ملت ایران به شما نوجوانان عزیز و دانش آموزان است، تا در سنگر علم و دانش آموزی یرای پیشرفت کشور قدم‌های مثبتی بر دارید. 

فرمانده انتظامی بروجرد با حضور در جمع دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه سما، درباره نقش پلیس در تأمین امنیت جامعه و جایگاه دانش‌آموزان در آینده کشور گفت: همه تلاش من و همکارانم حفظ نظم و امنیت در بروجرد است، امنیتی که با آرامش همراه باشد قطعا می‌تواند بازدهی خوبی برای شهر و شهروندان داشته باشد. 

سرهنگ مهدوی‌کیا ضمن تبریک هفته انتظامی، با اشاره به نقش پلیس در حفظ امنیت عمومی و اجتماعی اظهار داشت: امنیت پایدار بدون مشارکت مردم، به‌ویژه قشر جوان، ممکن نیست و آگاهی و همکاری دانش‌آموزان می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. 

وی با تأکید بر لزوم الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) به‌عنوان نمونه‌ای کامل از ایمان، پاکی و کرامت انسانی، افزود: 

دانش‌آموزان باید در زندگی خود، احترام به پدر و مادر و حفظ حرمت معلمان و مدیران را سرلوحه رفتارشان قرار دهند، چرا که این احترام و ادب پایه‌گذار موفقیت و پیشرفت در زندگی است. 

فرمانده انتظامی بروجرد همچنین خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما آینده‌سازان این سرزمین هستید؛ با تلاش، علم‌آموزی و انتخاب مسیر درست می‌توانید بانوانی موفق و مایه افتخار شهر و کشور خود باشید. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نکات خودمراقبتی و هشدار درباره خطرات فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی پرداخت و از دانش‌آموزان خواست با هوشیاری، مشورت با والدین و اعتماد به معلمان از خود در برابر این تهدیدات محافظت کنند.

