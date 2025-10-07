معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
اجرای طرح خرید و توزیع قوچهای اصلاح نژادی شال در استان قزوین
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین، از اجرای طرح خرید و توزیع قوچهای اصلاح نژادی شال در سطح این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند با اشاره به سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ارتقاء بهرهوری و بهبود ژنتیک گلههای گوسفند گفت: این طرح با هدف اصلاح نژاد، افزایش بهرهوری و ارتقاء شاخصهای تولیدی در گلههای گوسفند استان، بهصورت مشارکتی میان معاونت بهبود تولیدات دامی، دامداران منتخب و تعاونی گوسفندداران استان به اجرا درآمده است.
غیاثوند افزود: در قالب این طرح، تعداد 31 رأس بره قوچ اصلاح نژادی نژاد شال با هزینه خرید هر رأس 250 میلیون ریال تأمین و بین 31 دامدار از شهرستانهای قزوین، تاکستان، البرز، بوئینزهرا، آوج و آبیک توزیع شد.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح 70 درصد هزینهها توسط معاونت بهبود تولیدات دامی استان و 30 درصد توسط دامداران مشارکتکننده تأمین گردیده است. همکاری تعاونی گوسفندداران استان نیز نقش مؤثری در سازماندهی و توزیع عادلانه قوچهای اصلاح نژادی داشته است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین تصریح کرد: اجرای این طرح موجب تقویت زیرساختهای اصلاح نژاد، ارتقاء کیفیت ژنتیکی، افزایش بهرهوری و بهبود شاخصهای تولیدی گلههای دامداران استان خواهد شد.
غیاثوند در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت فعال بخش خصوصی و تعاونیهای دامداری در کنار حمایتهای بخش دولتی، نمونهای موفق از همافزایی و پایداری طرحهای اصلاح نژادی در استان قزوین به شمار میآید.