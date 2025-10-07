تعطیلی عطاری متخلف در شیراز به دلیل فروش فرآوردههای غیرمجاز
یک واحد عطاری متخلف تولیدکننده و عرضه کننده مکملهای چاقی فاقد مجوز و غیراستاندارد در شیراز، شناسایی و با دستور مقام قضایی تعطیل شد.
به گزارش ایلنا، رئیس اداره فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک معاونت غذا و دارو، با اعلام این خبر گفت: در هفته جاری و در پی گزارشات متعدد مردمی مبنی بر فعالیت مشکوک یک عطاری در سطح شهر شیراز، تیم بازرسی این اداره با هدف بررسی موضوع و اطمینان از سلامت فرآوردههای عرضهشده، وارد عمل شد.
ملیحه امینصفایی افزود: این واحد صنفی بدون داشتن مجوز قانونی و در محیطی غیر بهداشتی، اقدام به تهیه، بستهبندی و توزیع مکملهای چاقی و فرآوردههای دستساز فاقد مجوز می کرد که با ادعاهای فریبنده و نامهای تجاری مختلف در سطح عطاریها و فضای مجازی به فروش میرسید.
امینصفایی ادامه داد: با اخذ مجوز لازم از مقام قضایی و با همکاری مأموران پلیس و اداره اماکن عمومی، بازرسی از محل انجام شد که در نتیجه آن، مقادیر قابل توجهی از مکملهای غیرمجاز شامل قرصهای قاچاق وارداتی، کپسولهای دستساز فاقد مشخصات، پودرهای بستهبندیشده با برچسبهای جعلی، و تعدادی قوطی خالی مخصوص بستهبندی فرآوردههای چاقی کشف و ضبط شد.
وی تصریح کرد: پرونده تخلفات این عطاری متخلف پس از صورتجلسه کامل، جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد و در نهایت با هماهنگی معاونت غذا و دارو و دستور مقام قضایی، واحد صنفی مذکور تعطیل شد.
رئیس اداره فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک معاونت غذا و دارو دانشگاه با تأکید بر خطرات مصرف فرآوردههای غیرمجاز بیان کرد: بسیاری از مکملها و داروهای تقلبی که با هدف چاقی یا لاغری در عطاریها یا فضای مجازی به فروش میرسند، حاوی ترکیبات خطرناکی هستند که میتوانند موجب مخاطرات جدی و عوارض جبران ناپذیر شود.
وی در پایان با قدردانی از همکاری مردم در ارائه گزارش تخلفات افزود: سامانه تلفنی ۱۹۰ پل ارتباطی مستقیم مردم با کارشناسان این اداره است و شهروندان میتوانند هرگونه تخلف در زمینه فروش داروها و مکملهای غیرمجاز در عطاریها، باشگاههای ورزشی یا فروشگاههای اینترنتی را از این طریق اطلاع دهند تا پیگیری قانونی و فوری انجام شود.