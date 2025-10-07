به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مصطفی فخرآبادی‌پور، مدیرکل دامپزشکی هرمزگان در نشست خبری به مناسبت هفته دامپزشکی که هم‌زمان با چهاردهم مهرماه و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به گستره فعالیت‌های دامپزشکی در سطح استان و کشور گفت: اداره‌کل دامپزشکی هرمزگان، به دلیل موقعیت ویژه بندری و وجود مجتمع بندری شهید رجایی، نقشی ملی در تأمین سلامت فرآورده‌های خام دامی و دارویی کشور ایفا می‌کند. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد فرآورده‌های خام دامی منجمد کشور از طریق این بندر صادر می‌شود و نمونه‌برداری و نظارت‌های بهداشتی پیش از صادرات، توسط کارشناسان دامپزشکی در استان انجام می‌گیرد.

وی افزود: پس از بررسی‌های ایمنی و سلامت مواد غذایی، مجوز و گواهی بهداشتی دو زبانه برای صادرات صادر می‌شود. تنها در سال گذشته، بیش از ۷۰ هزار تن انواع فرآورده‌های شیلاتی تحت نظارت دامپزشکی هرمزگان به ۱۸ کشور دنیا صادر شده است. این فرآورده‌ها شامل محصولات ثبت‌شده برای کشورهای چین، روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند.

مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به نقش دامپزشکی در پشتیبانی از صادرات پایدار گفت: پایش و مراقبت مستمر از مزارع پرورش میگو و ماهی در قفس از اولویت‌های ماست. نمونه‌برداری‌های منظم از هر دوره پرورشی انجام و برای آزمایش‌های تخصصی به آزمایشگاه‌های مرجع ارسال می‌شود تا از سلامت و کیفیت صادرات اطمینان حاصل گردد.

فخرآبادی‌پور ضمن تأکید بر جایگاه اقتصادی این بخش خاطرنشان کرد: صنعت دام و آبزی‌پروری پس از نفت، دومین صنعت پردرآمد کشور محسوب می‌شود و دامپزشکی نقش محوری در حفظ پایداری این زنجیره از تولید تا عرضه دارد. نظارت بر واحدهای جوجه‌کشی، مزارع پرورش مرغ، کشتارگاه‌ها و بازار، با هدف تضمین سلامت گوشت و لبنیات انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مأموریت‌های دامپزشکی در حوزه سلامت عمومی گفت: دامپزشکی در خط مقدم مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام قرار دارد. بخش قابل توجهی از بیماری‌های نوپدید جهانی از منشأ حیوانی بوده و کنترل این بیماری‌ها نیازمند اقدامات پیشگیرانه و آموزش همگانی است.

فخرآبادی‌پور بیماری هاری را خطرناک‌ترین بیماری مشترک انسان و دام عنوان کرد و افزود: حدود ۴۰ درصد مبتلایان به این بیماری کودکان هستند. برای کنترل و ریشه‌کنی هاری نیاز به همکاری شهرداری‌ها و سازمان محیط‌زیست داریم تا بتوانیم ۷۰ درصد جمعیت سگ‌های شهری را واکسینه کنیم.

به گفته وی، این واکسیناسیون در سه مرحله شامل حیوانات خانگی، سگ‌های صاحب‌دار و سگ‌های بدون‌صاحب انجام می‌شود.

وی توضیح داد: در مورد سگ‌های بلاصاحب، لازم است شهرداری‌ها نسبت به جمع‌آوری، تیمارگری، واکسیناسیون و رهاسازی آنها در محیط امن اقدام کنند که اداره‌کل دامپزشکی آمادگی همکاری کامل در این زمینه را دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان در پایان با قدردانی از تلاش دامپزشکان و فعالان بخش خصوصی و دولتی گفت: تضمین سلامت سفره مردم نتیجه تلاش شبانه‌روزی همکاران دامپزشک است و رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق، ما را در کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها یاری دهند.

