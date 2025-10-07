به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدعلی‌اکبر موسوی ظهر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین گفت:‌ جا دارد که یادی کنیم از کودکانی که در شرایط سختی در غزه به سر می‌برند.

وی با اشاره به سالگرد عملیات طوفان الاقصی افزود: تعداد زیادی کودکان و نوجوانان بی‌گناه به شهادت میرسند، دچار سوءتغذیه هستند و آموزش‌ها تعطیل است و از ابتدایی‌ترین حقوق برخوردار نیستند. امیدوارم که شما اصحاب رسانه به این موضوع بپردازید و آن را برجسته کنید.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین در ادامه سخنانش به ارائه آماری از خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین پرداخت و گفت: این کانون با 16 مرکز ثابت، دو مرکز سیار و یک مرکز پستی به حدود 11 هزار عضو در رده سنی 6 تا 18 سال خدمت‌رسانی می‌کند.

موسوی درباره خدمات فرهنگی کانون با محوریت کتاب عنوان کرد: 212 هزار جلد کتاب تخصصی کودک و نوجوان در کتابخانه‌های کانون موجود است و سرانه امانت کتاب 8 جلد به ازای هر عضو در سال است که از متوسط کشوری بالاتر است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی در یک سال گذشته 430 کارگاه تخصصی در قالب بیش از 60 نوع فعالیت در حوزههای هنری، ادبی، فرهنگی و علمی برگزار شده است.

مدیر کانون پرورش فکری استان قزوین همچنین به دستاوردهای درخشان این مجموعه در سطح کشور اشاره کرد: در بخش تئاتر کودک و نوجوان استان قزوین در سال گذشته با تولید 10 نمایش و جذب بیش از 100 هزار مخاطب و 400 اجرا به عنوان استان برتر تولید تئاتر کودک و نوجوان در کشور انتخاب شد.

موسوی اضافه کرد: در جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی نیز این استان با 12 برگزیده، پس از استان یزد، عنوان دومین استان برتر را در این جشنواره معتبر کسب کرد.

وی با اشاره به رتبه‌بندی کشوری کانون پرورش فکری قزوین ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین در ارزیابی‌های نهایی به عنوان یکی از پنج کانون برتر کشور شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین از راه‌اندازی و توسعه «بخش علمی» به عنوان یکی از اولویت‌های جدید کانون خبر داد و گفت: با راه‌اندازی «پلانتاریوم» و «چتر آسمان‌نما»ی سیار فعالیت‌های ما در بخش نجوم به طور جدی آغاز شده است. در سال گذشته 11 رصد شبانه با حضور حدود 4 هزار و 300 نفر و در مجموع 14 هزار مخاطب در بخش نجوم برگزار شد.

موسوی با اشاره به تأسیس کانون علوم و فناوری نوین افزود: این بخش به تازگی در کانون پرورش فکری کشور و استان قزوین فعال شده و به زودی خدمات جدیدی ارائه خواهد داد.

مدیر کانون پرورش فکری استان قزوین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تشریح برنامه‌های هفته ملی کودک (15 تا 21 مهرماه) پرداخت و گفت: کانون پرورش فکری استان قزوین با شعار «کودکان، حال خوش زندگی»، بیش از 200 برنامه در هفته ملی کودک برگزار می‌کند.

موسوی اضافه کرد: مهمترین برنامه این هفته جشن پرواز بادبادک‌ها است و این جشن که برای سومین سال متوالی روز جمعه 18 مهر در بوستان فدک برگزار می‌شود، با استقبال بسیار خوب خانواده‌ها مواجه شده است. همچنین تماشاخانه سیار ما برای اجرای نمایش در مناطق محروم و روستایی استان خدمات‌رسانی می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین در هفته ملی کودک عضویت در کتابخانه‌های کانون پرورش فکری رایگان است. در ضمن دیدار با امام جمعه، نقد کتاب، همایش شورای خانواده، اکران فیلم و برنامه‌های ویژه برای «کودکان با نیازهای ویژه» از دیگر برنامه‌های این هفته است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین در بخش پایانی سخنانش با اشاره به کم‌توجهی نسبی به نوجوانان در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی گفت: یکی از سیاست‌های مهم کانون نوجوان‌محوری است و به همین خاطر به دنبال تولید و اجرای برنامه‌های ویژه این گروه سنی هستیم.

موسوی افزود: برگزاری فستیوال «گل یا پوچ» با حضور 300 نوجوان شامل 200 نوجوان پسر و 100 نوجوان دختر در بازه سنی 12 تا 18 سال نمونه‌ای از برنامه‌هایی است که مختص نوجوانان تدارک دیده شده است.

