یک مسئول مطرح کرد؛

حضور پرشور و ویژه معادن و صنایع معدنی فارس در شیراز اکسپو ۲۰۲۵

حضور پرشور و ویژه معادن و صنایع معدنی فارس در شیراز اکسپو ۲۰۲۵
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، اعلام کرد که معادن و صنایع معدنی این استان با حضور حداکثری و باشکوه در شیراز اکسپو ۲۰۲۵ شرکت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، رضا افشاری افزود:  استان فارس در فضایی اختصاصی به وسعت ۹۵۰ متر مربع، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی خود را به نمایش خواهد گذاشت.

افشاری تصریح کرد: در این رویداد بزرگ، معادن و صنایع معدنی استان فارس با حضوری گسترده و منسجم در سالنی کاملاً اختصاصی، به معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این حوزه خواهند پرداخت. که ۱۷ واحد معدنی بزرگ استان با توان صادراتی قابل توجه، حضور جدی و فعال خواهند داشت.

وی همچنین تأکید کرد:  این حضور منسجم و هدفمند فرصتی بی‌نظیر برای معرفی توان فنی، فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های اقتصادی معادن استان است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه پایدار صنعت معدن و صنایع معدنی فارس کمک کند.

افشاری ادامه داد: تلاش داریم با ایجاد بستری تخصصی و رقابتی، ارتباطات مؤثر بین فعالان بخش معدن و صنایع معدنی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را گسترش دهیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی استان فارس در پایان اضافه کرد: حضور پررنگ استان در شیراز اکسپو ۲۰۲۵، نشان‌دهنده عزم جدی ما برای توسعه حوزه معادن است و هدف‌گذاری ما معرفی فارس به عنوان یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور و تقویت زنجیره تولید و ارزش افزوده در این حوزه است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
