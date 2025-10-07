یک مسئول مطرح کرد؛
حضور پرشور و ویژه معادن و صنایع معدنی فارس در شیراز اکسپو ۲۰۲۵
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، اعلام کرد که معادن و صنایع معدنی این استان با حضور حداکثری و باشکوه در شیراز اکسپو ۲۰۲۵ شرکت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، رضا افشاری افزود: استان فارس در فضایی اختصاصی به وسعت ۹۵۰ متر مربع، ظرفیتها، توانمندیها و قابلیتهای بخش معدن و صنایع معدنی خود را به نمایش خواهد گذاشت.
افشاری تصریح کرد: در این رویداد بزرگ، معادن و صنایع معدنی استان فارس با حضوری گسترده و منسجم در سالنی کاملاً اختصاصی، به معرفی توانمندیها و ظرفیتهای این حوزه خواهند پرداخت. که ۱۷ واحد معدنی بزرگ استان با توان صادراتی قابل توجه، حضور جدی و فعال خواهند داشت.
وی همچنین تأکید کرد: این حضور منسجم و هدفمند فرصتی بینظیر برای معرفی توان فنی، فناوریهای نوین و ظرفیتهای اقتصادی معادن استان است که میتواند به جذب سرمایهگذاریهای جدید و توسعه پایدار صنعت معدن و صنایع معدنی فارس کمک کند.
افشاری ادامه داد: تلاش داریم با ایجاد بستری تخصصی و رقابتی، ارتباطات مؤثر بین فعالان بخش معدن و صنایع معدنی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را گسترش دهیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی استان فارس در پایان اضافه کرد: حضور پررنگ استان در شیراز اکسپو ۲۰۲۵، نشاندهنده عزم جدی ما برای توسعه حوزه معادن است و هدفگذاری ما معرفی فارس به عنوان یکی از قطبهای مهم معدنی کشور و تقویت زنجیره تولید و ارزش افزوده در این حوزه است.